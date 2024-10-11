頭痛成因｜紅酒+藍芝士可致血管收縮2小食也高危　專家揭痛症原因

頭痛、腰痛、膝痛等痛症困擾許多人，而日本有一個叫「痛症診療所」的地方，專門找出各種痛症的元兇。在診療所工作的北原醫生就綜合出痛症兩大常見成因，談到個別痛症，如偏頭痛，他則指飲食習慣都可能有關，部分食物組合，對某類人而言大大增加頭痛的機會！



痛症成因｜日本設痛症診療所

日本節目《健康カプセル!ゲンキの時間》（J2節目《埋嚟睇體》）每集都會探討一些醫學主題，其中一集講痛症。原來日本有間「痛症診療所」，是一個從很多不同角度探討病人痛楚成因的地方，節目就邀請當中的痛症專家北原雅樹醫生受訪。

橫濱市立大學附屬市民綜合醫療中心北原雅樹醫生，是一位醫治痛楚的專家。（J2節目截圖：《埋嚟睇體》）

北原醫生指出，到診的病人，大多都是已經做了很多不同檢查，都找不到原因的病人，而一般痛症最常見的成因有兩個：

痛症成因1：肌肉繃緊

很多時候致痛的原因都是肌肉繃緊，例如膝痛，很多人都會先入為主覺得是關節出了問題，但其實通常都是因為膝蓋附近的肌肉太繃緊。

痛症成因２：壓力

人類最先感受到痛楚的是腦部，腦部感受到壓力的話，也會令你對痛楚的感覺加強。

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北原醫生指，身體痛症一般有兩個原因——肌肉繃緊和壓力。（J2節目截圖：《埋嚟睇體》）

痛症成因｜醫生曾深受困擾 痛到以為自己腦出血！

上述只是最概括的成因，若講到個別痛症，就需要更深入了解。檢查前，北原醫生通常會要求病人按照自己的身體狀況填寫一份200條問題的問卷，檢查過程中，就連病人的一個微表情都不會放過。節目中，嘉賓岡田結實就指自己常常有偏頭痛，北原醫生表示自己都曾深受偏頭痛困擾，更一度痛到以為自己腦出血，只得抱著頭躺下。

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為了更易找出病人致痛的成因，北原醫生會要求他們按照身體狀況，填寫一份極詳細的問卷。（J2節目截圖：《埋嚟睇體》）

痛症成因｜紅酒配藍芝士會令血管收縮

後來，北原醫生發現飲食習慣都與頭痛有關，他舉了一個例，就是紅酒與藍芝士。雖然這是很常見的飲食配搭，但原來對部分人而言，把紅酒和藍芝士同吃，有機會頭痛。他說，紅酒裡的多酚與藍芝士內的酪胺會令血管收縮，引起頭痛症狀。

紅酒與藍芝士共同享用，原來有部分人會頭痛。（J2節目截圖：《埋嚟睇體》）

痛症成因｜朱古力花生 多酚食物要小心

除此之外，朱古力、可可等含有多酚的食物，都會令身體產生反應，引起偏頭痛，而花生這些堅果類食物，裡面的油會氧化，氧化的油亦是偏頭痛原因之一。雖然多酚本身具抗氧化功效，與維他命C同吃效果更加倍，但假若各位受偏頭痛困擾，就要留意一下是否吃了含多酚的食物。