炒飯貼士｜世界名廚教炒飯5秘訣 米先炒再煲飯最後加1種飲品增香
撰文：鄧穎琪
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炒飯從來都易學難精，不少人炒飯都會弄得黏答答，做不到粒粒分明。有人說炒飯要用隔夜飯、有人說用即煮白飯也好，但曾為教宗、達賴啦嘛、已故前日本首相安倍晉三等下廚的「世界料理1000人」名廚奧田政行，就示範用生米煮出一流炒飯，上碟前加咖啡，更是他的獨門秘技！
奧田政行絕對是世界級名廚，除了獲選為「世界料理1000人」外，亦曾在世界經濟論壇等國際場合，為多國政商界名人獻技下廚，連教宗及達賴啦嘛等都對其廚藝讚不絕口。日本電視節目《生活小貼士2》就曾邀請他做嘉賓，示範讓多位名人都吃到直豎姆指的「醬油雞肉炒飯」！
請按下圖睇名廚奧田政行的炒飯貼士：
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醬油雞肉炒飯美味和粒粒分明的5大秘訣：
1.先略煎雞皮、煎出雞油並用它爆香洋葱和蒜粒。
2.生米直接落鑊與洋葱粒等同炒，反而是不會讓米粒黏在一塊的原因。
3.煲完飯之後，放在盤子上散開鋪平、冷卻和調味，散乾水分，同樣有助防止米飯黏在一起。
4.雞蛋直接打在炒飯的鑊，輕輕攪拌，無需拂勻便直接炒飯，蛋黃掛在米粒上，味道更好。
5.最後，在鑊中倒些咖啡再煮滾，與炒飯產生梅納效應，整碟飯可馬上增香，美味得讓人欲罷不能！
炒飯一定要用隔夜飯或熟飯炒？
不一定，世界級名廚曾示範，先將生米與洋葱粒和蒜粒等炒勻，連材料加到飯煲煮熟，再下鑊炒，這樣味道最香！
如何防止炒飯太黏？
煲完飯之後，放在盤子上散開鋪平、冷卻和調味，散走水分，有助防止米飯黏在一起。
炒飯加雞蛋如何煮得更美味？
把炒飯撥在鑊的一邊，雞蛋直接打在鑊的空位上輕輕攪拌，無需拂勻，與炒飯同炒，蛋黃會掛在米粒上，味道更好。
還有什麼令炒飯更好味的秘訣嗎？
世界級名廚曾示範， 在炒飯的鑊中倒些咖啡再煮滾，跟炒飯拌炒後可產生梅納效應，整碟飯馬上增香！