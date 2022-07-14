炒飯貼士｜世界名廚教炒飯5秘訣　米先炒再煲飯最後加1種飲品增香

炒飯從來都易學難精，不少人炒飯都會弄得黏答答，做不到粒粒分明。有人說炒飯要用隔夜飯、有人說用即煮白飯也好，但曾為教宗、達賴啦嘛、已故前日本首相安倍晉三等下廚的「世界料理1000人」名廚奧田政行，就示範用生米煮出一流炒飯，上碟前加咖啡，更是他的獨門秘技！



奧田政行絕對是世界級名廚，除了獲選為「世界料理1000人」外，亦曾在世界經濟論壇等國際場合，為多國政商界名人獻技下廚，連教宗及達賴啦嘛等都對其廚藝讚不絕口。日本電視節目《生活小貼士2》就曾邀請他做嘉賓，示範讓多位名人都吃到直豎姆指的「醬油雞肉炒飯」！

奧田政行曾多次出席國際場合，並曾為達賴啦嘛等名人下廚。（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）

請按下圖睇名廚奧田政行的炒飯貼士：

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醬油雞肉炒飯美味和粒粒分明的5大秘訣：



1.先略煎雞皮、煎出雞油並用它爆香洋葱和蒜粒。

2.生米直接落鑊與洋葱粒等同炒，反而是不會讓米粒黏在一塊的原因。

3.煲完飯之後，放在盤子上散開鋪平、冷卻和調味，散乾水分，同樣有助防止米飯黏在一起。

4.雞蛋直接打在炒飯的鑊，輕輕攪拌，無需拂勻便直接炒飯，蛋黃掛在米粒上，味道更好。

5.最後，在鑊中倒些咖啡再煮滾，與炒飯產生梅納效應，整碟飯可馬上增香，美味得讓人欲罷不能！



這碟炒飯，堪稱是令世界VIP都愛上的炒飯！（ViuTV節目截圖《生活小貼士2》）