友和消費券｜廚房家電低至35折BoC Pay再減$100　6大支付平台攻略

新一輪消費券將於8月7日發放，友和（YOHO）率先推出「VIP 狂歡節」，並夥拍6大電子消費平台推出獨家優惠，以消費$1,500優惠最抵。以下精選了多功能煮食鍋、咖啡機、電飯煲、焗爐及消毒碗櫃，共5款廚房家電，款款低過$2,000，部份優惠更低至35折，助你盡情享受購物和入廚樂趣！



友和將夥拍6大電子消費平台推出獨家優惠，廚房家電、生活電器、大型家電等等，貨品種類應有盡有。（圖片來源：友和YOHO）

除了支付寶、Tap＆Go、WeChat Pay及八達通等電子消費平台，友和今期也聯同BoC Pay及PayMe推出獨家消費券優惠；其中在友和手機app用BoC Pay單一消費滿$1,500，輸入優惠碼後可享$100折扣優惠，在網店或門市使用八達通消費，滿$1,200亦減$60，優惠期更去到12月31日。

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55折日本「悶蒸」咖啡機 24小時預約自動清洗功能

想隨時隨地都能品嚐咖啡？不妨入手日本品牌Siroca自動研磨咖啡機，原價$1,990，限時優惠55折，現只需1,399。咖啡機設有全自動化設計，可以24小時前預約沖煮，自動在指定時間沖好，內部更設有自動清洗功能，簡單易用又易清潔，絕對值得入手！

Siroca自動研磨咖啡機主打「職人悶蒸工藝」，，原價$1,990，55折優惠價$1,399。（圖片來源：友和YOHO）

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65折多功能煮食鍋 18種自動烹調程式一鍵即煮

多功能煮食鍋近年大受追捧。今次推介德國寶DFC-818 變頻萬用養生鍋，內置18種自動烹調程式及智能控制面板，可調校自動程式的溫度及烹調時間，一按鍵即製各式中西美食。原價$1,510現65折優惠，$1,018便有交易。

德國寶DFC-818變頻萬用養生鍋可調校自動程式的溫度及烹調時間，一按鍵即製各式中西美食，原價$1,510，優惠價$1,018。（圖片來源：友和YOHO）

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35折入手厚釜IH電飯煲 煮飯煮餸二合一

友和今次推出了不少電飯煲優惠，助客人挑選到合適又性價比高的電飯煲。例如標榜低醣飲食的東芝RC-18ISPH低醣磁應電飯煲，適合減肥或需控制血糖人士使用。若然追求米飯粒有嚼勁，則可選擇愛麗思RC-ID31厚釜二合一IH電磁爐電飯煲，煮飯煮餸一煲過，原價$3,999，限時特價35折優惠，$1,548就可以入手。

愛麗思RC-ID31 厚釜二合一IH電飯煲，原價$3,999，35折優惠價$1,399。（圖片來源：友和YOHO）

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32公升容量大焗爐$1,550 解凍旋轉燒烤功能多多

焗爐同樣是是懶人必備的廚房工具，可用來製作各種各樣的菜式。迪朗奇座檯式電焗爐，不但擁有32公升的大容量設計，也具備多個烹飪功能，包括解凍、烘焗、熱風對流、旋轉燒烤、燒烤，保溫。原價$2,188，限時優惠69折，$1,550就可以入手一部電焗爐，隨時都可以製作美味的「烘焙料理」！

迪朗奇EO32852 2200W座檯式電焗爐，擁有32公升的大容量設計，也具備多個烹飪功能，原價$2,188，69折優惠價$1,550。（圖片來源：友和YOHO）

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54折消毒碗櫃 烘乾抑霉菌滋生

香港天氣悶熱潮濕，容易滋生細菌霉菌，普通的洗碗機未必能滿足香港都市人的需求，取而代之，消毒碗櫃就更受大眾歡迎！隨著消費券的即將發放，今次就推薦購買山崎SK-DS50第二代智能觸摸式消毒碗櫃，原價$2,499，54折優惠後只需$1,358即可擁有。不但有消毒、烘乾功能，也可以為殺滅細菌，抑制霉菌滋生。

山崎SK-DS50第二代智能觸摸式消毒碗櫃，原價$2,499，54折優惠價$1,399。（圖片來源：友和YOHO）

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