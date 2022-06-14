小型咖啡機｜USB充電自動磨豆24小時預約　迷你咖啡機5精選$598起

每天一杯提神咖啡，或許早已是許多香港人的生活習慣。想隨時隨地都能品嚐咖啡，不妨入手一部小型咖啡機！以下精選5款咖啡機，輕巧迷你便攜，不論是放在辦公室使用，還是蝸居使用都非常適合，多功能模式還可為你省卻不必要的沖泡時間。



具備磨豆過濾保溫功能 USB充電輕巧又方便

Bruno推出的電動研磨咖啡滴濾杯集合了電動磨豆器、過濾器及保溫功能，可調節5種咖啡豆的粗幼度。機身只有1公斤，另設有USB充電功能，不用周圍找插座，只要一杯熱水在手，隨時隨地沖泡咖啡，又不用擔心咖啡會冷卻，輕巧又方便，適合行山露營人士使用。

Bruno 電動研磨咖啡滴濾杯集合了電動磨豆器、過濾器及保溫功能，只要一杯熱水在手，隨時隨地沖泡咖啡。（Bruno）

Bruno 電動研磨咖啡滴濾杯

售價：$598

網址：https://acehomehk.com/products/boe080-be



自動蒸汽功能 在家也能沖泡精品咖啡

想享受親自沖泡咖啡過程，製作一杯可媲美咖啡店製作的精品咖啡？Edoolffe MD-2006半自動蒸汽意式咖啡機採用不鏽鋼質料，配有奶泡棒、暖杯功能、自動蒸汽等功能，可加熱牛奶或打出不同奶泡，沖調出泡沫咖啡和各種牛奶咖啡，在家也能輕鬆沖泡拉花咖啡。

Edoolffe MD-2006半自動蒸汽意式咖啡機，使用者可加熱牛奶或打出不同奶泡，沖調出各種牛奶泡沫咖啡。（Edoolffe）

Edoolffe MD-2006 半自動蒸汽意式咖啡機

售價：$602

網址：shorturl.at/iqvUV



復古造型設計 恆溫萃取保證咖啡香醇

另一款 Petrus PE3320意式半自動咖啡機同樣值得推薦，復古的造型設計，設有電子控溫技術，恆溫萃取保證每杯咖啡的香醇。另設有調節蒸汽旋鈕，新手都能輕鬆打出順滑奶泡，在家中都能隨時享用精品咖啡。現透過「01網購」預購，用積分兌換優惠價錢，立即按此了解更多優惠詳情。

Petrus PE3320意式半自動咖啡機設有調節蒸汽旋鈕，新手都能輕鬆打出順滑奶泡。（Weatherpolis Company）

Petrus PE3320意式半自動咖啡機

售價：$699

網址：shorturl.at/biwJM



全自動化設計 24小時預約沖煮免等待

主打「職人悶蒸工藝」的日本品牌Siroca，其自動研磨咖啡機利用熱水將咖啡粉淋濕後再膨脹，保留咖啡原有香味。咖啡機設有全自動化設計，可以24小時前預約沖煮，自動在指定時間沖好，並可調節沖煮杯數及自動保溫30分鐘，忙碌的上班人士都適合。

Siroca 自動研磨咖啡機設有24小時前預約沖煮，晚上按下定時制後，翌日上班前就可以品嚐咖啡，非常適合工作忙碌的上班人士。（Siroca）

Siroca自動研磨咖啡機

售價：$1,399

網址：https://www.siroca.com.tw/shop/prod/151



100%純天然陶器制作 調節旋鈕控制滴水量

由台灣人氣咖啡店HOFFE COFFEE開發的HOFFE2 冰熱兩用咖啡機。機身選用100%純天然陶器，兩層結構可避免咖啡會變冷。咖啡機更設調節旋鈕控制滴水量，可根據自己的喜好調整滴水速度，適合對咖啡味道及濃度有不同要求的人。

HOFFE2 冰熱兩用咖啡機，設調節旋鈕控制滴水量，可根據自己的喜好調整滴水速度，製作不同味道及濃度的咖啡。（HOFFEE COFFEE）

HOFFE2 冰熱兩用咖啡機

售價：$1,477

網址：https://www.hoffecoffee.com/products/supereasy-coffeemaker-hoffe2

