朱古力奶檢測｜15款朱古力奶嚴選低糖高鈣　運動後補充紓緩肌肉痛

朱古力奶飲品，減肥可飲嗎？記者在大型超市及食品連顉店搜羅了15款朱古力奶飲品，哪款朱古力奶比較低糖及低熱量？朱古力奶飲品除了可口之餘，還有其他好處嗎？



15款朱古力奶飲品 低糖低卡選擇

挑選朱古力奶飲品，大部分營養師建議低糖及高鈣。確實，談到朱古力牛奶飲品，當中的糖分可不少，以一盒「屋仔」朱古力牛奶飲品為例，每236盒毫升含糖分約25.7克，已超出每日建議糖上限。據世界衞生組織建議，一般成年人以每日攝取2,000千卡為例，每日游離糖的攝取量應少於50克（即約10粒方糖），如果可以，宜進一步收窄至每天不超過25克游離糖（即約5粒方糖、5-6茶匙糖），以減少對健康的影響，例如減少因攝取過量糖分而增加蛀牙及肥胖，過胖將更易誘發心臟病、中風、高血壓及糖尿病等風險。

朱古力奶飲品含糖量較高，仍有較健康的選擇。（尹嘉蔚攝）

不過，市場上有部分朱古力奶飲品為0糖分，熱量也隨之大減。記者隨機在香港大型超市及食品連顉店搜羅了12品牌共15款朱古力奶飲品，想買0糖朱古力奶飲品並非完全不可能。

按圖看發現15款朱古力奶飲品營養︰（排名由糖分低至高排列）

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3款無糖及較低糖朱古力奶飲品︰



Almond Breeze無糖朱古力杏仁奶（250毫升/杯，糖0克）

137℃degrees 朱古力開心果奶（建議每份45千卡/180毫升，糖0克）

雀巢Milo麥芽朱古力飲品（200毫升/盒，糖10克）



3款最低熱量朱古力奶飲品︰



Almond Breeze無糖朱古力杏仁奶（17千卡/100毫升）

137℃degrees 朱古力開心果奶（25千卡/100毫升）

Almond Breeze朱古力杏仁奶（50千卡/100毫升）



5款高鈣朱古力奶飲品 維記維他十字牌Oatly

朱古力奶飲品主要成分是牛奶，牛奶能提供鈣質、蛋白質、動物性脂肪、維他命A、D及E、乳糖等；如果是植物奶製的朱古力奶飲品，例如利用豆奶、杏仁奶及燕麥奶，適合那些對牛奶過敏、乳糖不耐症人士和素食主義者。鈣質方面，尤其那些標示為「高鈣」的朱古力味牛奶，鈣含量最豐富，據食安中心「高鈣食物定義」指引，每100毫升液體食物含不少於120毫克鈣；而每100毫升液體食物含不少於60毫克鈣可稱為「鈣的來源」食物。據世界衞生組織建議，成人每天的攝取量應不少於 1000 毫克鈣質。鈣是人體必需的礦物質，具有鞏固骨骼的功能；在神經傳送、肌肉收縮和血液凝結方面，鈣亦扮演重要的角色。另外，朱古力豆奶跟牛奶一樣提供相約的蛋白質，每杯提供約6克（約1份），蛋白質有助促進細胞生長及修復、組成免疫細胞及幫助肌肉合成。

按圖睇5款高鈣朱古力奶飲品、3款朱古力牛奶飲品含較高蛋白質來源︰

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3款最高鈣朱古力奶飲品︰



維記特濃朱古力牛奶飲品（鈣172毫克/100毫升）

維他高鈣低脂朱古力牛奶飲品（鈣169.9毫克/100毫升）

十字牌濃郁配方朱古力高鈣牛奶飲品（鈣165毫克/100毫升）



*另外2款也符合「高鈣食物」定義︰維記高鈣朱古力牛奶飲品（鈣157毫克/100毫升）、Oatly朱古力燕麥奶（鈣120毫克/100毫升）



3款朱古力牛奶飲品含較高蛋白質來源︰



十字牌濃郁配方朱古力高鈣牛奶飲品（蛋白質3.7克/100毫升）

Daioni organic朱古力牛奶（蛋白質3.6克/100毫升）

北海道朱古力奶飲品（蛋白質3.3克/100毫升）



（蛋白質來源食物，每100毫升液體食物含超過3克蛋白質；高蛋白質食物，每100毫升液體食物含超過6克蛋白質。）



適合高運動量人士 補充體力促癒合減肌肉痠痛

英國註冊營養師陳勇堅在受訪時曾表示，高鈣低脂牛奶飲品（包括朱古力味）適合一般成年男女、減肥人士及高運動量的人士。減肥者需減少熱量攝取，這有利於控制體重；而補鈣有助於增加骨質密度，幫助維持神經及肌肉正常運作，對於高運動量人士有益。

過往有外國研究，比較喝朱古力奶飲品、水、電解質飲品的人在運動三天後肌肉痠痛的情況，喝朱古力奶飲品的肌肉痠痛量較少，正因為由牛奶或豆奶製作的朱古力奶飲品含亮氨酸，它是觸發肌肉蛋白質合成所需的氨基酸，即有助於運動後補充、恢復和癒合所需。

有外國研究結果指出運動後喝朱古力奶飲品，肌肉酸痛量較少。（iStock）

取締蛋糕甜品 滿足甜食慾望吸收更好營養

除了可適量用作運動後飲料之外，以朱古力奶飲品來取代雪糕或朱古力蛋糕，一來能滿足對甜食的慾望，二來可吸收更多營養素，包括蛋白質、鈣質及維他命等，比吃精緻澱粉類的蛋糕、甜批有更多營養價值。

台灣營養師林雨薇則指出，一般的朱古力奶飲品均含鈣質及維他命D兩項骨骼所需的營養素，不過糖分高仍是關鍵，為了避免攝取過多的糖，若當日有喝朱古力奶，建議從其他食物攝取鈣質、維他命D，以免因喝太多朱古力奶而導致變胖、蛀牙和提高了其他慢性病的風險。

參考資料︰營養素的定義及功用/了解營養聲稱/世界衞生組織/林雨薇 營養師/註冊營養師Dietitian 啊家Ah ga/Healthline/Health/運動營養教育系列手冊