去污貼士｜梳打粉檸檬酸用對3款環保清潔劑　茶漬水垢油污徹底清

廚房暗藏油污、污漬、焦垢等頑固污漬，與其用貴價的化學清潔劑慢慢擦，倒不如用平價又較天然的環保清潔劑，大部分都是以濕敷或浸泡的方式，將陳年污漬一浸而除還原廚具、用具的原來面貌。

攝影：余曉彤



廚房清潔向來都是比較困難，若未能把握清洗的黃金時間，污漬或會殘留在材質的罅隙，如難以漂走的茶漬。坊間有3種常用的天然清潔劑，分別是過碳酸鈉、檸檬酸及梳打粉，皆是去漬的好幫手。筆者曾經利用以上3種清潔劑將煲蓋鍋底爐具私污漬、油漬及水垢漬通通去除，效果光潔如新。

梳打粉清洗焦垢去淤塞 與白醏同用效果一樣

梳打粉，又有小蘇打、重曹之稱，其化學名稱為碳酸氫鈉（Sodium Bicarbonate），由天然礦物蘇打石（nahcolite）提煉而成。梳打粉用途廣泛，在烘培蛋糕時可以令蛋糕體膨鬆；接觸油污時會產生化學作用，產生肥皂去溶解脂肪，達到去污的功效，在烘培、清潔廚具及烹調料理中有着不少貢獻。

由於梳打粉是粉狀，為了可以將梳打粉輕易地黏附在不同形狀的物件上，可以與小量的白醏或水混合成糊狀，直接置於污漬上。此外，坊間常常說梳打粉與白醋結合使用，會令清潔效果加倍。事實上梳打粉的弱鹼性，混合白醋的酸性後，會中和兩者清潔的效力並沒有加強，只是兩者混合起化學作用產生大量氣泡，從而能夠將較牢固的污漬去除，進而達到清潔效果。梳打粉不適用於清潔鋁製的鍋子，它會跟鋁產生反應導致表面發黑。

請按圖看「梳打粉+水」清洗不鏽鋼鍋效果：

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過碳酸鈉漂白殺菌 熱水浸泡效果最佳

過碳酸鈉屬於氧系漂白劑，水溶液呈鹼性，因此最為人認識的功能為漂白。過碳酸鈉的使用方法只有一個，就是用水沖開成溶劑，即可浸泡使用。溶於水中的過碳酸鈉，可以分解成過氧化氫（雙氧水）跟碳酸鈉，當雙氧水跟碳酸鈉互相發揮作用時，便達到漂白殺菌去污的效果。

過碳酸鈉屬於天然的清潔劑，利用浸泡形式去除污漬。

使用過碳酸鈉開水時建議用50°C-60°C水溫的水調和，因為溫熱水有助於加快它的反應速度，縮短清潔時間。同時亦要留意清潔材質的受熱溫度，帶手套操作可避免肌膚不適。

使用過碳酸鈉注意事項：

1. 用溫熱水（50°C-60°C）調和，加快其反應速度。

2. 不可和鹽酸、醋酸類的清潔劑一起混用。

3. 過碳酸鈉屬偏鹼性，帶手套可避免肌膚不適。

4. 留意清潔材質的受熱溫度。



清洗不鏽鋼杯內的前後對比，左手邊為清潔前；右手為清潔前後。

請按圖看過碳酸鈉去茶漬、咖啡漬示範︰

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檸檬酸除水漬皂垢 濕敷效果令人驚喜

檸檬酸屬酸性，含有酸味的水果大多都有天然的檸檬酸成分，主要是用作除水漬、尿垢、皂垢等鹼性污漬，也能用來清潔電鍋內鍋。廚房中水漬最多的位置定必是水龍頭，由於洗潔精含有油性成分，容易黏附污物。當帶有污物的洗潔精濺到縫隙和水龍頭上，而又不馬上清潔，久而久之水垢及黏液便慢慢形成，更變成難以清洗的陳年水漬。

檸檬酸主要去除水垢、肥皂屑等鹼性汙垢。

檸檬酸的用途不及過碳酸鈉和梳打粉如此廣泛，而且限制都比較多，如不可用於清潔大理石。此外，使用時及清潔時必需戴上手套以保護雙手，避免與其他清潔劑 、白醋一同使用。

清潔水龍頭的前後對比，左圖為清潔前；右圖為清潔後。

請按圖看使用檸檬酸清洗水龍頭步驟：

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裸買店抵買又環保 選對清潔劑事半功倍

3款清潔劑當中，過碳酸鈉與梳打粉的用途較為廣泛，筆者的家中也是常備這2款清潔劑。梳打粉在超市都可找到；過碳酸鈉和檸檬酸在$12店或者家品店如日本城有售，不過在裸買店購買的價格最優惠。以檸檬酸為例，筆者在尖沙咀的裸買店（Green Bitch）看到的售價是$7/100克；日本城的售價是$15/50克。