番茄去皮貼士｜冷凍法一捽一推原塊去皮　乾淨免開火減營養流失

吃番茄時，你會去皮嗎？如果你以為可以就此撕開生番茄的皮，就大錯特錯了。皮和肉黏得緊緊的，坊間有時候會建議浸熱水，但其實有一個方法，無需開火、無需浸熱水都做到，更可減少番茄汁流失，切起來更乾淨點。

攝影：鄧穎琪



番茄去皮豈只浸滾水𠝹十字？

番茄皮其實營養很高，因為抗氧化力特強的茄紅素，正正就集中在番茄皮。不過，不是每種煮法都適合連皮食，有些人本身亦未必愛吃番茄皮。想要為番茄去皮，有什麼方法呢？相信不少人都聽過𠝹十字、浸滾水、再浸冰水的方法，利用冷縮熱脹原理，隨手一拈即可去皮。記者以往煮黑醋小番茄、話梅番茄等，就是用這個方法幫車厘茄去皮。

如何有效率又簡易地幫番茄去皮，這個問題考起不少人，因為直接剝皮一般都只能搣到小塊小塊的。（資料圖片）

如你想了解更多這個番茄去皮方法，請參考下圖：

冷凍法去皮減營養流失

不過，這種方法有一個缺點，就是番茄汁會流失，亦很可能會烚到爛茸茸。於是筆者就實試過另一個剝番茄皮大法，不用水浸、免開火，而且還能保持，不論切番茄抑或去皮時，番茄汁都沒有四溢，砧板能保持乾淨，而這個就是冷凍法。

請按下圖睇如何用冷凍法輕鬆幫番茄去皮：

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總結，這個用冷凍法幫番茄去皮的方式十分成功，不論番茄或車厘茄都適用，而且也方便。要注意的是，番茄不要直接放在冰格冷藏，宜用密實袋裝住，防止水分流失。