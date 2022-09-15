入廚貼士｜煮素麵技巧嫩滑不黏獲22萬人喜愛　不用睇火3分鐘上菜

煮素麵「點煮更好食？」回到煮麵的基本步，日本名古屋料理廚師及作家，建議最簡單的煮白麵方法，還能節省能源或爐火，意外地吸引了22.6萬人喜歡、6.3萬人轉推。

攝影︰尹嘉蔚



不用睇火不過腍 冷麵沾麵都合用

市售的素麵，例如︰北京拉麵、白麵…長直幼條如竹籤，為都市人提供方便麵食，一般做法煮滾水，加麵條煮開約3-4分鐘，撈起、瀝水、加入湯或過冷河，令麵質更彈牙，也可鬆開麵條防止黏成一團。

日本廚師及作家Swind在Twitter上分享他的煮素麵心得，吸引了22.6萬人表達喜歡。

日本名古屋一名廚師及作家Swind，在Twitter上分享他的煮素麵心得，他的小竅門迅速成為熱話，至今吸引了22.6萬人喜歡、6.3萬人轉推帖文，不少人也嘗試跟他的方法煮素麵，着實管用，麵質不過腍也不怕未熟，麵條的質感剛好，用於冷麵、沾麵或蔥油拌麵等都合適。好處是不用太多水、不用睇火、慳火慳電、時間最多只是3-4分鐘就做好，結果叫人有點驚訝，十分實用，今後此法也用得着。

按圖睇煮素麵竅門︰

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五步完成嫩滑有光澤

做法只用五步便能完成︰先燒滾鍋內的水，加入素麵，大火煮10秒，立即關火，蓋上鍋蓋悶（滾水浸麵）3-4分鐘（具體時間按素麵包裝烹調指示+1分鐘為參考）。這樣煮出來的素麵比不停煮的還滑及有光澤，也不會太燙、太黏。建議用較闊的鍋，放入素麵條時盡量攤開、鋪散。也許當你嘗試過這種煮麵的方法，以後也不會再煮麵條，或在煮麵時撞入冷水，只需要煮10秒，蓋悶3-4分鐘便可上菜。

當你嘗試過這種煮麵的方法，以後也不會再守着湯鍋煮麵了。

點煮素麵更好食？ 日本名古屋廚師及作家Swind分享， 燒滾水，加入素麵，煮10秒，關火，蓋上鍋蓋幾分悶鐘完成。 滾水浸麵好處？ 不用太多水、不用睇火、慳火慳電。

參考資料︰日本名古屋廚師及作家Swind Twitter