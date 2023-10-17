煮麵貼士｜蕎麥麵加1樣食材免黐防黏底　煮麵水放涼後具1神奇功效

煮蕎麥麵時麵條打轉，容易纏成一坨互相黏沾。原來在煮沸的水中添加一樣食材，便能解決此類問題，美味亦會顯著提升。



烹煮任何麵條的3個基本步，是必學的煮麵技巧。（K2-Kaji/Pixabay）

了解煮蕎麥麵防黏秘技之前，先溫習烹煮任何麵條的3個基本步，請按下圖︰

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蕎麥麵防黏貼士

可發覺蕎麥麵在家中煮的味道，總不像餐廳的好？通常在熱水中煮蕎麥麵，若煮2-3分鐘太快起鍋會怕「麵生」，煮約4-5分鐘麵條便出現互相黏沾的情況。即使用筷子鬆開麵條，在不久後麵條又糾結一團，日本煮麵達人傳授一個簡單的秘技輕鬆解難。

煮蕎麥麵遇上有麵條互相黏沾的情況，加一樣常見的食材便可解決。（daeron/Pixabay）

請按下圖參考︰

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解決煮蕎麥麵時麵條互相沾黏的問題，就是加入牛奶，由於牛奶的脂肪可包裹蕎麥麵的蛋白質，防止麵條沾黏糊化。

步驟：

1 深鍋中煮沸大量熱水，加入牛奶約25毫升煮滾

2 放入蕎麥麵，用筷子輕輕鬆開麵條。一般來說煮麵4分鐘，即使煮過5分鐘，麵條也不會糊化

3 盛起瀝乾，用冷水沖刷1次，過冷河共2次，麵條彈性增加，接近做出餐廳水準的蕎麥麵

放涼後的煮麵水可拿來洗碗，沉澱的麵粉有助去除油漬。但煮過麵的水不能再拿來煮麵，因為水中已有麵粉，會讓煮出來的麵條黏膩不爽。



蕎麥麵醬汁地位重要，在基礎上加入其他調味，使它別具風味。（潘思穎攝）

5種材料自製蕎麥麵醬汁

配蕎麥麵的醬汁也是靈魂所在，地位十分重要，麵汁亙補才發揮蕎麥麵的美味魔力。「蕎麥麵醬汁」（Mentsuyu，Men=麵條；tsuyu=湯），多被稱呼為冷麵汁，大概是日式料理中，除了日式海鮮高湯（Dashi）之外最常用到的另一種底料，可以在日式超市中找到，也可以自製。基礎材料大概是日式清酒、味醂、豉油、昆布及柴魚片。將液態食材燒熱煮滾，加昆布用細火煮約5分鐘，熄火後加柴魚片蓋燜1分鐘左右，再將汁料過篩便成Mentsuyu，配煮好的蕎麥麵享用風味上佳。

按下圖參考日本達人的3個建議，讓蕎麥麵醬汁更具風味及美味︰

參考資料︰《教えてもらう前と後》