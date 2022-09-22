AEON｜澳洲食品節海鮮肉類水果美酒53折起　生蠔$38牛奶1公升$15

AEON今年先後舉行過泰國、台灣、日本、韓國、美國食品節，新一期就是澳洲食品節，由9月23日至28日舉行，各款澳洲進口的新鮮生果、肉類、美酒及零食等，甚至是生蠔等都有優惠，貨品53折起。



澳洲牛奶1公升$15 酒類減最多

澳洲的海鮮是不錯的選擇，約1公斤的活澳洲藍青口每公斤售$158，但筆者尤其推介哥芬灣（Coffin Bay）生蠔，每隻僅$38。此外，海鮮如藍莓、士多啤梨、牛油果等皆以優惠價發售；另有多款澳洲奶源奶製品都減價，如希臘式乳酪就由$59減至$49.9、澳洲哈維牛奶飲品原價$23.5/件，現減至$29.9/2件。不過減幅最多的是美酒，Counterpoint Brut/ Chardonnay Shiraz原價$128，現售$69，即53折。

請按下圖睇所有澳洲食品節減價食品：

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AEON澳洲食品節

日期：9月23至28日

