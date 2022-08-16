DONKI｜黃埔新店獨家交雜牛日系兩餸飯果撻　斧頭扒$42買一送一

DON DON DONKI（驚安之殿堂，下簡稱DONKI） 第十間分店終於開幕！今次選址黃埔，數月來街坊都引頸以待。新店以昭和年代為主題，除了在超市範圍引入不少獨家新品外，亦設有鮮選壽司、專門售賣日本便當的選樂食堂、以日本七星米掛帥的安田精米、和牛串以及關東煮的ODENDEN，記者精選出一系列黃埔店限定或值得推介的貨品，讓大家選定掃貨攻略！

攝影：鄧穎琪



黃埔店已是DONKI的第十間分店，但這次店家引入了不少獨家貨品或新品，包括首設的大福專區，有燒芋、蜜柑、香印大福等，另有發售日本鮮果撻，全以日本直送水果製造。除情熱價格系列，新店亦有一系列推介產品，包括：多田農場的乳酪及布丁，它的乳酪全人手製，喝來更幼細滑順。此外亦有Emina季節限定軟芝士甜點，如：瀨戶內檸檬、日本國產白桃等口味。

值得一提的是全新的「交雜牛」，以往DONKI都有近江牛及其他和牛等，讓客人以燒肉、火鍋等其他製法烹調，而全新的交雜牛則是習和牛與美國牛之大成，既取和牛的肉香，又保留美國牛的肉質。

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新店的貨架擺位與平日不同，如「素麵館」，一次過有齊素麵、配料、調味汁等等。

情熱價格調味料專區，是性價比高的自家品牌。

同樣是情熱價格調味料專區。

蔬果專區。

黃埔DONKI除超市及百貨部分，亦有全新的「選樂食堂」，專售日式便當，客人可從每日20款菜式中自選喜愛的組合，$49起，有如日系兩餸飯般。菜式皆使用日本食材及傳統料理，如：日本和風漢堡、鯖魚味噌煮、日本產雞肉炒大葱等。

首次推出的自選式便當專賣店「選樂食堂」，使用日本食材、七星米及健康的調味料，一餸飯價格由$49起。

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此外，其他食店包括：專售日本北海道七星米的「安田精米」，全部未磨殼，可按自己喜愛的口感，即叫即磨至不同程度，外殼最完整的是玄米，全磨滑的是白米；另有第4間「鮮選壽司」分店，今次首設獨立廂房，以及率生推出4款期間限定的沖繩風壽司，包括：海葡萄、瑪拉巴石斑魚、袖烏賊和琉球軍曹魚。除了這兩間店，還有專售和牛串燒的「和牛串」、關東煮專門店「ODENDEN」，今次更有幾款全新的關東煮。

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