APITA減價｜網店秋日大賞超市食品低至3折　日版一丁沖繩豬軟骨$1

APITA/UNY網店舉行限時「eShop秋日大賞」，超過150款產品低至半價，更設「$1每日限量瘋搶」區，雖然是以麵類飲品為主，但售價$1的確吸引。此外，大量日本產、外國產的急凍肉亦進行限時減價，最平低至3折！



APITA/UNY網店「秋日大賞」 每日限量$1優惠

秋天是豐收的季節，因此APITA/UNY eShop舉行「秋日大賞」，集齊世界各地的食品進行大減價。當中最為觸目的相信是「$1每日限量瘋搶」，由即日起至9月30日，每日都有1-2件貨品以$1出售，開賣時間為中午12時或下午6時。

每日$1優惠

28/9 12:00開賣：OKIHAM日本製沖繩風味豬軟骨 $1（原價$32）

29/9 12:00開賣：零系可口可樂迷你罐6罐裝 $1（原價$32）

29/9 18:00開賣：Tabete北海道帆立貝鹽拉麵 $1（原價$16.9）

30/9 12:00開賣：日清日本版出前一丁麻油味5包裝 $1（原價$25）

30/9 18:00開賣：UCC即溶招牌咖啡粉114咖啡10條裝 $1（原價$18）



請按圖看每日$1優惠：

宮崎綾町豬肉低至3折 讚岐烏冬荷蘭斧頭扒勁減

除了$1優惠，部分急凍食品2件價更低至3折；即使是單件購買仍可享半價優惠，該急凍食品為宮崎綾町豚梅扒、宮崎綾町豚日式燒肉豚腩肉片、宮崎綾町豚腩肉片和宮崎綾町豚肉眼片，適合用於煎煮、燒肉和火鍋。其他急凍海鮮亦一同減價，如里蘭卡原隻野生花竹蝦由原價$230現減至$189；日本北海道急凍帶子由原價$185現減至$133。

請按圖看減價急凍食品：

+ 10

APITA自家品牌低至5折 日本米$120韓國即食麵最平$22

糧油、零食等類別的減價幅度相對低，其中日本牌子StyleONE的商品售價由$6-$11不等，最抵的相信是沙律通心粉及快熟通心粉，由原價$12現減至$6，請按圖看減價糧油、零食、麵食等：

+ 9

APITA UNY eShop「秋日大賞」

日期：即日至9月30日

網址：https://www.apitaunyeshop.com.hk/

