秋風起，又迎來這個季節的重頭戲—大閘蟹，雖說一年四季都有大閘蟹，但其實9月至11月才是當造季節，蟹膏蟹肉品嚐起來才是最肥美、鮮甜和濃郁。這是由於大閘蟹屬冬眠生物，在冬天來臨前會吃飽儲「肥」自已，因此蟹膏蟹肉亦會比較多。那麼點揀大閘蟹先算靚？大閘蟹究竟是吃公還是乸的最滋味呢？以下就為大家整理了公乸分別、最佳煮食方式以及吃大閘蟹禁忌等的懶人包，為你逐一拆解食蟹的4大迷思，盡享回味無窮的秋日滋味。



圖片來源：Canva

點揀大閘蟹先算靚？

想在這秋蟹季吃到金黃蟹膏及肥美鮮甜的蟹肉，要懂得從以下幾點挑選出「靚」蟹佳麗：

1. 產地

選大閘蟹第一件事必然是看產地，一等的是湖蟹、二等是江蟹、再來三等是河蟹，而湖蟹當中最有名便是來自江蘇的，因為當地湖水較有利生長加上天然飼養，大閘蟹肉質自然肥美，品嚐起來是天然的鮮甜，夾雜一陣陣誘人的濃郁香氣。

2. 鮮活度

吃大閘蟹當然要吃新鮮的！要看大閘蟹是否鮮活，可先看眼睛位置，如果是生猛的話會「眼仔碌碌」。其次是把它的肚子朝天，看看是否能即時翻身。同時愛吐泡泡的大閘蟹也是鮮活的證明。

圖片來源：Canva

3. 顏色

蟹身青，肚臍白便是靚蟹的證明！蟹殼主要呈墨綠色，表面看起來有光澤；肚身位置呈白色，說明牠所生長的湖水夠潔淨 ，而蟹厴中帶俗稱「紅印」的泛紅顏色，代表蟹膏鮮艷飽滿。

4. 重量

可拿上手秤重量，愈墜手就代表質量愈好。同時檢查蟹肚及蟹腳，愈厚實愈好，代表蟹膏蟹肉愈飽滿。亦可輕拉蟹腳/尖端，新鮮蟹會有回彈。

蟹乸比蟹公更滋味？

每次吃大閘蟹都會有一迷思，究竟吃公還是乸最滋味？常聽說「九月圓臍十月尖」，其實代表蟹乸肚臍是圓形，蟹公則是尖尖的三角形。農曆九月便是吃蟹乸的最佳時間，這時候的蟹乸蟹黃豐滿、肉質細嫩；而到了農曆十月，蟹公的蟹膏剛好長滿，因此肉質也相對上肥美。

圖片來源：Canva

口感上，蟹公和蟹乸的最大分別是蟹黃及蟹膏，其實是各具風味。蟹黃嫩滑濃郁，鮮甜味美；蟹膏則口感細膩，軟嫩甘香，吃起來有咀嚼感。因此，蟹公的鮮美甘甜，蟹乸的清白濃滑亦各有特色，只要選對最佳食用月份便能盡享秋日的限定滋味。

圖片來源：Canva

即訂季節限定大閘蟹 震撼級最重達8-9両 秋日鮮美起行

蟹乸：$88起/隻 (6個両數選擇) 用「01積分」扣減更可低至半價入手！

蟹公：$68起/隻 (7個両數選擇) 用「01積分」扣減更可低至半價入手！

每張訂單均送紫蘇葉，每4隻大閘蟹更可享大閘蟹懶人包一套（蟹剪工具1套、秘製蟹醋50ml 1支、薑茶10g 2包 ）

亦可以優惠價$40 入手大閘蟹懶人包一套

優惠連結：https://bit.ly/3RN2obq

一招秘技大閘蟹鮮美即昇華

選購好「靚」的大閘蟹，最原汁原味的煮法當然是清蒸，但是如何煮，以及把其鮮甜味道昇華到極致便是另一道難題，真是頭都大埋！以下為大家整理了煮食方式，更附帶秘技把大閘蟹的鮮美提升。

做法：

1. 蒸鍋中放入冷水，在加熱過程中蒸汽滿滿升溫，有效鎖住大閘蟹的鮮美味道。

2. 同時倒入白酒，有效去除大閘蟹本身的腥味，更好保留大閘蟹鮮味。

3. 大閘蟹放入蒸鍋上，肚子朝天防蟹黃流失，並在肚子放上幾片薑除腥味。

4. 清蒸大閘蟹15 - 20分鐘完成（視乎大閘蟹大小)

蒸好後記得去掉蟹胃、腮、心、腸，不宜食用。

大閘蟹提鮮秘技：可只加入啤酒代替白酒和水加入清蒸，不但能去除大閘蟹本身的腥味，同時能令蟹肉更鮮嫩。切記不加水，因為會沖淡啤酒，反而無法達到讓蟹肉鮮嫩的效果。同時加入薑片亦可代替紫蘇葉達到驅寒之效。



有甚麼食物不能與大閘蟹同吃？ 1. 柿

雖說柿和大閘蟹都是秋日的當造物，但因蟹肉含有豐富的蛋白質；而柿則含有鞣酸，若果兩者同吃會凝固成鞣酸蛋白，這種物質非常難消化，同時亦會容易導致嘔吐、腹痛、腹瀉等，嚴重更可能引致食物中毒現象。

2. 花生

花生脂肪含量高達45%，油膩之物遇生冷的大閘蟹容易導致腹瀉，腸胃虛弱之人，不宜同食。

3. 梨

由於梨性寒涼，遇上大閘蟹便會加倍寒涼，兩者同食同樣傷脾胃。

4. 哈密瓜

哈密瓜性味甘寒而滑利，能除熱通便，但與大閘蟹兩者同食，同樣因過於寒涼，加倍傷脾胃，容易導致腹瀉。

5. 凍飲

許多人都喜愛在吃飯時飲凍飲，凍飲會使腸胃溫度降低，但若與大閘蟹同食，必致腹瀉。

把握最佳食大閘蟹時間，立即嘆蟹！https://bit.ly/3RN2obq

想用低至半價買齊心頭好？01積分消費賞開始搶分啦！

《香港01》再為各位讀者及01會員搜羅更多網購優惠，每位成功領取2000​「01積分」之讀者及01會員，可於「01網購」選購心儀貨品即時扣減​​​訂單金額。活動期間淨額消費滿​$300可額外獲得​$50​網購優惠券一張，每張單實付金額更可以賺取「01積分」，購物滿每$1賺取1「01積分」，下次購物時繼續「積分當錢使」！

快啲入嚟免費領取2000「01積分」^：https://bit.ly/3CQ8KCI

^名額有限，送完即止！