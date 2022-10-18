老鼠入屋｜向食環求助1原因拒處理！5跡象知老鼠入屋宜開或關窗？

經常保持衞生整潔，有時都難免有曱甴老鼠闖入，令人大感頭痛。早前，有同事分享家中懷疑有老鼠出沒，不單在櫃裡發現大量老鼠糞便，包裹好的食物還散落地，膠袋亦有破口。究竟，如何判斷是否老鼠入屋？入屋後又應如何處理？



食環署不處理未死老鼠！$400請專家上門

老鼠擅闖民居其實並不罕見，有朋友亦分享多年前的捉鼠經歷。她家住沙田河畔花園中層，一天突然聽到廚房有雜聲，查看灶底，發現一對亮晶晶大眼看着她，嚇得她魂飛魄散，大驚之下致電食環署求助，但對方回覆，老鼠仍未死，不是屍體而不獲處理。無奈之下唯有找附近的滅蟲公司，請人上門幫忙，最後花了$400，在廚房困獸鬥近10分鐘才殺死了老鼠，專家把老鼠屍體帶走，現場卻留下斑斑血漬，令人心寒。

老鼠的攀爬能力強，如果大廈外牆有搭棚架，老鼠就可以沿棚架走入屋內。（《東張西望》截圖）

老鼠闖民居3大主要途徑

知己知彼，百戰百勝。滅鼠也一樣，要先了解老鼠的習性，滅蟲公司「滅蟲職人」商業經理陳嘉希（Candy）回覆我們查詢時表示，本港的老鼠大概可分3種：溝鼠、小家鼠和屋頂鼠。一般來說，老鼠會因為覓食而闖入民居，「舊式屋邨因為通風原因，走廊也安裝了氣窗，若然家的位置與垃圾房同層，加上大廈或屋苑有鼠患問題的話，老鼠很大機會透過氣窗走入室內。」而低層單位，或大廈外牆有棚架工程，老鼠亦可憑著出色的攀爬能力而走入家中。

按圖看5點老鼠出沒跡象：

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晝伏夜出 檢查潛伏靠5大跡象

老鼠是晝伏夜出的動物，一般只會在黃昏之後、黎明之前活動，白晝大都會躲起來，因此，你未必會親眼看到牠的身影，但如發現家居有以下5個跡象或其中之一，便代表有老鼠已入侵家居。

1. 發現老鼠糞便



如果家中發現深褐色、外型大小像一粒米的東西，很可能是老鼠的糞便。老鼠每天晚上會排便約40次，所以發現時大多都是很多粒的糞便。

老鼠每天晚上會排便約40次，所以如果在家居發現老鼠屎，基本上可以肯定家中有鼠患。（網絡截圖）

2. 晚上微小的雜聲



為增加室內的儲存空間，香港不少家居都有假天花或閣樓，又或隱蔽的灶底。若然晚上聽到有爪聲音或微弱的叫聲，這證明了家居有不速之客！

3. 物件有老鼠咬痕



老鼠是囓齒類動物，牙齒會不斷生長，所以牠們會不停咬東西磨牙。如果發現家中有東西，例如木具、塑膠或電線有被咬爛的痕跡，這很有機會代表家中有老鼠。

4. 食物有被咬的痕跡



同樣，老鼠啃咬食物之後，都會留下痕跡，所以若然發現有包網食物無故被咬，生果等食物上有被蛀的痕跡，很有可能家中已有鼠患。

老鼠亦喜歡啃咬家中的食物。（網絡截圖

5. 老鼠的腳印



老鼠是視力不良的動物，所以一般都會沿著牆邊走動，如果老鼠走過骯髒的地方，地面或會留下腳印或尾巴拖痕。

斷路斷糧再誘捕 記得通知管理處

如果不幸發現家中有老鼠，就要立即解決，否則家中的鼠患只會愈來愈嚴重。Candy表示，滅鼠不外乎斷路、斷糧和誘捕。

按圖看專家教路滅鼠方法

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首先屋主需要立即用加厚的箱，將所有食物及生果收好，避免老鼠養成習慣，時常在自己家中覓食。另外，垃圾桶也是牠們經常出現的地方，所以亦要確保蓋好。同時屋主亦應該通知管理處，Candy指，有部分屋苑或大廈的管理處會嘗試為住客解決老鼠進屋的問題，或者提供老鼠膠板或老鼠籠。她建議住客不妨多取一些，以一個500呎的單位為例，老鼠膠板就需要約3至5塊。放置的地方亦要注意，可以放在廚房一些隱蔽的地方。

老鼠膠板會將老鼠牢牢黏在板上。（盧翊銘攝）

放置老鼠藥有學問免腐臭 非每個家居適用

在眾多個誘捕老鼠的方法中，Candy認為投放老鼠藥的方法成效最高。不過，她強調這個方法只適合沒有寵物和較少雜物的家居。「老鼠的習性是會把食物帶到安全的位置進食，即使屋主將藥投放在廚房等特定的位置，老鼠亦有機會將藥帶到家中不同角落，增加寵物誤食的危機。此外，老鼠若然躲起來才毒發的話，住戶未必可以第一時間找到鼠屍，或會進一步令家居產生腐臭。」

老鼠藥只適合沒有太多雜物的家居使用，因為老鼠的習性會將食物帶到陰暗而且安全的位置才食用，如果毒發時沒有及時清理，會令家居產生臭味。（視覺中國）

關好門窗 否則鼠患無窮

Candy最後提醒，如果在家中發現鼠蹤，記得關好所有門窗，而不是打開，「很多時住客會有個疑問，如果關了窗的話，老鼠又如何離開呢？事實上，老鼠是群居性動物，如果有家族成員發現有食物和適合的地方，牠們便會『呼朋喚友』，到時候要徹底解決鼠患問題就難上加難。」

老鼠是群居性動物，如果發現有鼠患後不及時關好門窗，牠們有機會會「大舉遷入」，到時候鼠患問題會更嚴重。（圖片來源：Pixabay）

建議尋求滅蟲公司協助

雖然住客可以自行解決鼠患的問題，不過Candy提醒，一般坊間買到的老鼠膠板或老鼠藥質素參差，老鼠掙脫後自此可以識別膠板，令誘捕的效率大減。如果想一步到位，最好的方法是立即找滅蟲公司協助。Candy指，滅蟲公司的老鼠膠板及老鼠藥質素較好，而且熟悉老鼠的習性，避免老鼠學會避開誘捕，令鼠患問題加劇。

滅蟲職人

查詢/whatsapp：5445 8857

網址：https://pestkillerhk.com