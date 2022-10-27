陳凱琳分享拉麵「神仙食法」網民有讚有彈　加1材料香味即時提升?

陳凱琳（Grace）常在小紅書分享生活日常、扮靚心得、下廚美食等，尤其泡麵是她最愛的食物之一，近日她便分享了鹹蛋黃雞扒泡麵，又炮製了香辣檸檬蛋黃醬拉麵，短短幾天便獲約三千七百個讚好和二百多個留言。有人單看已經口水流，有人卻認為一點都不好吃，記者就實試照辦煮碗，看看風味究竟有多獨特，是否如Grace所言「神仙吃法」！

攝影：鄒家鳳



Grace愛吃拉麵泡麵，常分享她的創意食法。（陳凱琳Grace小廚房@小紅書）

香辣檸檬蛋黃醬拉麵 網民有讚有彈

香辣檸檬蛋黃醬拉麵，單看名字你會有什麼懸念？看到陳凱琳Grace品嘗時享受的樣子，你會感同身受嗎？陳凱琳在她的「Grace小廚房」留言：「一定要學會這個泡麵隱藏吃法」還hashtag「#泡麵神仙吃法」。不過，隔着屏幕的大家接收到沒有？網民反應有讚有彈，有人讚：「好吃的樣子流口水了」、「看餓了嗚嗚」「肯定好吃！你很好看」「好鐘意呢個系列！！！感覺超好食！」還有人說她出人意表，「犀利，西式+中式，估唔到你識加藤椒油」Jacky更分享另一做法：「換成麻醬+辣椒油+陳醋香菜不是更好吃嗎？」

按圖看陳凱琳Grace示範的香辣檸檬蛋黃醬拉麵：

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材料：堅果蛋黃醬1湯匙、辛辣蛋黃醬1湯匙、檸檬汁適量、老抽少許、藤椒油適量、巴馬臣芝士適量、葱花適量



做法：

1. 大碗內加入堅果蛋黃醬、辛辣蛋黃醬、檸檬碎

2. 開水煮泡麵，放入適量調味包粉，Grace用的是辛辣麵

3. 煮麵同時，繼續調醬，擠入少許檸檬汁，按個人口味加入藤椒油，少許老抽調色

4. 將所有醬料攪拌勻，拌入拉麵中

5. 按個人喜好加入巴馬臣芝士，最後再加入一些葱花即成。



記者實試神仙吃法

雖然Grace對自己大作非常滿意，但唱反調的人也有不少，「會好吃嗎？」「看上去一點都不好吃」。也有人錯重點，品評Grace面太長、人太瘦...「為什麼可以吃泡麵不胖」

想知Grace的推介如何，當然要實試一次，不過食譜上作了一點調校，例如沒有找到堅果蛋黃醬和辛辣蛋黃醬，便只放了蛋黃醬和少許辣椒醬取締；檸檬改了青檸，味道更清新。

按圌看「香辣檸檬蛋黃醬拉麵」記者版實試結果：

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實試結果，我還是覺得美味！其實拉麵本身已有點調味，再加入沙律醬、檸檬汁、老抽和藤椒油，便多了些酸酸麻麻的感覺，正是我喜歡的口味，只是我可能沙律醬多了一點，口感有點稠。巴馬臣芝士和葱花作點綴多於調味，除非再放多一些，否則都被其他味道蓋過。

藤椒麻辣感跟花椒相若 味更清香

這次Grace使用的藤椒油，近來頗受歡迎，可能是品牌推廣力谷關係，人人都做藤椒油的自家食譜，Grace今次便加在拉麵上，還加入蛋黃沙律醬和檸檬汁。藤椒，其實是花椒的新品種，一串串青色的果實像藤生，麻辣感跟花椒相若，感覺較清香，不搶味，怕辣的人應該能夠駕馭。

新口味鹹蛋黃雞扒泡麵

其實除了自家創意，Grace也喜歡試各種不同泡麵口味，最近便試了款鹹蛋黃即食麵，分享了一段「鹹蛋黃雞扒泡麵」視頻，在鹹蛋黃泡麵上加入煎雞扒和日式麻醬，最後她自己評價，很好吃但有點鹹！她還呼籲大家如果吃到一些品牌富特色或美味，記得留言告訴她啊！

按圖看陳凱琳Grace分享「鹹蛋黃雞扒泡麵」：