超市優惠｜APITA週年慶網店食品6折起　手打烏冬$27.5安格斯牛$88

APITA/UNY網店推出「eShop週年慶」活動，大量進口急凍凍肉、海鮮等食品以低至6折發售，多買多慳，購物滿$350即可免運費送貨上門。



急凍食品低至6折 真打烏冬最平$27.5包！

天氣稍稍轉涼的日子最適合打邊爐、燒肉等「煮吓煮吓」的活動。APITA/UNY網店正進行「eShop週年慶」活動，雖然只有67項及全都是急凍商品，但大多都是適合打邊爐之用，當然也可用於日常家庭菜式，如用去腸虎蝦仁烹煮蝦仁炒蛋。細看網店，個人認為凍肉類的價錢吸引，宮崎綾町豚日式燒肉豚腩肉片、腩肉片、梅肉片、豚肉眼片單件$59；$105任選2件，配搭自由度高。真打日本讚歧冷凍烏冬更是值得大手購入，由原價$45.9/件現減至$55/任選2件，平均只需$27.5/件！

請按圖看「APITA eShop週年慶」減價凍肉、海鮮等食品：

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訂單滿$350送$120電子優惠券

同時，「eShop週年慶」推出另一個優惠，訂單滿$350送總值$120電子優惠券（2張$60電子優惠券），有效期為2022年11月28日至12月6日，商店保有修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。

（APITA/UNY網店）

APITA UNY eShop週年慶

日期：21/11/2022-30/11/2022

網址：apitaunyeshop.com.hk

