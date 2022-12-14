AEON Partycation聖誕優惠低至39折　壽司拼盤派對小食鍋具最平$5

臨近聖誕，當然是開Party的日子啦！AEON由將在未來兩周舉行「Partycation攻略」，以優惠價發售派對必備食品、飲料以及交換禮物之選等。不論你是想食壽司、燒肉、火鍋等，都能一一滿足，優惠低至55折！



AEON由12月16日（五）至12月28日（三）舉行「Partycation攻略」活動，聖誕節及除夕等日子，不少人都會開Party，開Party當然要有派對小食，不一定每次都叫到會，可考慮購買油揚拼盤、壽司盛合、牛角包等，如果想來點零食，也有爆谷、薯片，送啤酒或氣泡酒；日本杯裝果肉啫喱更由原價$12.9杯，減至$10兩杯，約39折。

請按下圖睇派對食物、零食、飲品和甜品各款優惠：

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瑞士名牌刀$49.9 鍋具55折起

若然想在家中食燒肉，可以直接買網燒套裝、光波燒烤爐等，如果想吃火鍋，蒸氣火鍋、土鍋、桌上鍋等亦都以優惠價發售，並低至55折。另外有其他餐具，如瑞士名牌Victorinox的刀仔只售$49.9；若你開派對又懶得清潔、想買即棄餐具的話，這裡亦有售。

請按下圖睇廚具及餐具各款優惠：

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AEON Partycation



日期：2022年12月16-28日

