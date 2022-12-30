屋企自製「專門店級」邊爐？ 人均最平$80有找 必入手火鍋料推介

天寒地凍，最幸福的事除了整天躲在暖笠笠的被窩裏，相信就是與一眾親朋好友圍著打邊爐，共度一個「暖笠笠」的冬日佳節。可是平常出外餐廳打邊爐最少都要人均三四百元，重點是十分油膩不健康而且未必飽肚 ，想著也有點不划算...想宅在家中輕鬆自製超惹味邊爐，以下小編為你精選人氣火鍋料配搭、中泰特色湯底、一條龍火鍋懶人包等，還有秘調惹味醬汁配方，既健康又性價比高，讓你與一眾好友盡享冬日佳節和暖氛圍，愜意十足！



宅在家懶人必備 一條龍火鍋懶人包

小編深深明白天氣凍，會連挑選火鍋湯底、配料的動力都沒有，因此以下推介幾款一條龍火鍋懶人包，只需一套購買便能滿足你的所有願望，方便快捷，懶人必入手！

火鍋懶人包一：2-3人火鍋餐 肉類超多性價比高

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打邊爐有時候未必想時常吃丸類、蔬菜菌類，這個火鍋餐就十分適合一班「食肉獸」！內含纽西蘭PS全草飼封門柳、纽西蘭PS全草飼牛小排、澳洲特級草飼YP三角牛MB4+、澳洲150日YP草飼黑安格斯板腱牛及西班牙加泰羅尼亞豬頸肉等多款珍貴的肉類，還有2包4式丸，以及8款口味的綜合果汁（自選2支），飽肚之餘亦健康十足！而且性價超高，除開3個人，每位$80有找！

01網購 入手價：11,900 積分+$119

售價：$238

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火鍋懶人包二：【惹味大魚大肉火鍋餐】4人 或 6-8人份量｜3款特色火鍋湯底

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含三款特色湯底（秘製足料特濃蕃茄牛腩火鍋湯底、秘製足料泰式船麵牛肋條火鍋湯底、小杜良品三級麻辣火鍋湯底），款款足料濃郁，有辣有唔辣，隨時都可以自製鴛鴦鍋！當中更可根據人數選擇不同配料份量，例如美國無激素黑牛小排、美國豚肉片、美國封門柳、響鈴、古早鴨血、潮汕牛筋丸或日式烏冬等特色配料，一套裏面超足料而且款式更多過10款，每款吸收了湯汁都會變得超惹味，想想也覺得吸引！

01網購 入手價：19,900 積分+$200

原價：$399

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火鍋懶人包三：一人快煮餐 盡享暖笠笠滋味

一人快煮餐 盡享暖笠笠滋味

邊個話打邊爐一定要一大班人？有時候靜靜享受這個邊爐的「一人之境」也不錯！內含肉質嫩滑的紐西蘭PS全草飼封門柳，超多肉汁與湯汁融合一起雙重享受，再加上1包4式丸及唯一快熟麵，共有三款口味（ 咖哩風味、海鮮風味、泰式酸辣風味），每一款都滋味十足。重點是只售$44，超抵食！

01網購 入手價：2,200 積分+$23

售價：$44

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火鍋靈魂所在 特色湯底推介

打邊爐的食材夠新鮮夠好，固然清湯也能煮出好滋味，但若一開始用上了鮮味的特色湯底，更能令食物的味道昇華，難怪人人都說湯底是火鍋靈魂的所在之處。以下為你推介兩款特色湯底：

寧記-酸菜鍋火鍋湯底(2至3人份) 800g

寧記-酸菜鍋火鍋湯底(2至3人份) 800g

濃郁的豬骨高湯加上古法醃製酸白菜，一甲子的老店的酸菜火鍋湯底。酸香撲鼻、匠心獨具，各重食材沾上後酸酸的滋味，絕對讓你吃不停！

01網購 入手價：3,400積分+$35

優惠價：$69

原價： $75

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寧記-麻辣鍋火鍋湯底(2至3人份) 800g

寧記-麻辣鍋火鍋湯底(2至3人份) 800g

香麻的麻辣湯底。加入數十種食材和獨家秘方熬煮而成。香麻帶勁，餘韻留存，在這個冬日中吃上麻辣不但刺激過癮，還可促進血液循環，時刻為身體保持「暖笠笠」！

01網購 入手價：3,400積分+$35

優惠價：$69

原價： $75

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精選人氣火鍋料配搭

大埔振興肉丸-大牛骨濃汁牛丸（2斤/包）

大埔振興肉丸-大牛骨濃汁牛丸（2斤/包）

台灣製造。以澳洲牛肉打造，撈入肥牛粒及牛筋，十分彈牙，加入香濃牛骨湯及香滑油花，多汁好味。

01網購 入手價：11,900積分+$119

原價：$238

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大埔振興肉丸-豬骨濃汁貢丸(1KG )(約23克/粒)

大埔振興肉丸-豬骨濃汁貢丸(1KG )(約23克/粒)

台灣製造，以豬肉與一級香菇混合，豬骨湯汁滲入肉漿，比普通香菇丸多汁多肉。

01網購 入手價：5,400積分+$55

原價：$109

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大埔振興肉丸-墨汁墨魚魚丸 200G

大埔振興肉丸-墨汁墨魚魚丸 200G

天然墨膽汁混合魚肉和墨魚肉，口感豐富味道獨特。

01網購 入手價：1,600積分+$17

原價：$33

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九記-魚肉燒賣

九記-魚肉燒賣

燒賣由高質深海魚魚肉為原材料，絕不使用養殖淡水魚，確保用家食得健康放心。燒賣口感煙韌有嚼勁、濃郁魚香、耐蒸而不變形走樣，讓你安坐家中享受街邊傳統港式小食店的風味。獨立包裝方便衛生，存放時間亦可延長。

01網購 入手價：11,00積分+$12

原價：$23

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九記-彈牙墨魚丸

九記-彈牙墨魚丸

入口爽滑彈牙、粉感絕對不會重、魚香鮮味濃郁、能夠吃到墨魚粒，口感豐富、能夠長時間烹煮而且不會變形發脹。九記墨丸很受粉麵店及火鍋店歡迎，家用的朋友亦可以買回家煮麵或滾湯。獨立包裝方便衛生，存放時間亦可延長。

01網購 入手價：1,500積分+$15

原價：$30

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九記陳皮魚蛋(連醬汁) - 兩盒裝

九記-陳皮魚蛋(連醬汁) 兩盒裝

九記食品廠五十九年前以製作陳皮魚蛋起家，一直希望讓大家吃到懷舊街頭陳皮魚蛋的風味。特級陳皮魚蛋加入了高級黃鰭吞拿魚製作，利用吞拿魚滿滿油脂香味和甘香陳皮味作配搭。外表金黃、入口爽滑彈牙、口感結實、吞拿魚魚香濃郁、陳皮味甘香，保持原有的魚肉鮮味。

01網購 入手價：3,400積分+$34

原價：$68

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美國牛小排片 ( 約200克 )

美國牛小排片 ( 約200克 )

採用美國優質殼飼牛肉，牛小排片取自帶骨牛小排去骨而成，鮮嫩可口，肉汁滿滿。

01網購 入手價：4,400積分+$44

優惠價：$88

原價：$131.5

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美國天然豬梅肉片 ( 200克 )

美國天然豬梅肉片 ( 200克 )

豬梅肉即梅頭肉，位於豬肩胛。肉質軟綿，纖維細緻，脂肪分佈平均，沒有肉筋，爽口中帶點煙韌。

01網購 入手價：1,700積分+$17.9

優惠價：$34.9

原價：$46

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日本霜降一口牛肉粒

霜降一口牛肉粒是優質類別的牛肉，其脂肪分佈平均，油花細密，味道爽口嫩滑，可以作火鍋或小炒，亦可配海鹽燒烤，非常美味。

01網購 入手價：4,100積分+$41

優惠價：$82

原價：$99

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澳洲一級羊肉片

澳洲一級羊肉片

羊肉肉質細嫩，肉味濃郁，肉質與牛肉相似，但脂肪、膽固醇含量比豬肉和牛肉少，最適合冬季進補。要去除羊肉膻味，可放入甘草和適量料酒、生薑一起烹調，即能夠去其膻氣而又可保持羊肉風味。

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優惠價：$78

原價：$89

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金牌花枝(墨魚)滑(香港製造)

金牌花枝(墨魚)滑(香港製造)

口感彈牙的墨魚滑用鮮味濃郁的墨魚製成，解凍後用勺子刮一片，放入沸騰的鍋中，待墨魚滑浮上來即可食用，方便又快捷。

01網購 入手價：2,200積分+$22.5

優惠價：$44.5

原價：$56

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日本廣島蠔

日本廣島蠔

產地源於廣島縣，肉質鮮甜肥美、富光澤及彈性，已去蠔殼，斤兩十足。

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原價：$189

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家中必入手實用鍋具

正所謂「工欲善其事必先利其器」，要盡享打邊爐的樂趣與美食，當然亦要有各式特色實用鍋具在家中「坐陣」。

Miyamoto - 多功能升降智能電火鍋爐 HP-100

Miyamoto - 多功能升降智能電火鍋爐 HP-100

一鍵智能升降，免去手撈煩惱，同時擁有1500W大功率快速加熱，上蒸下煮一鍋多用同時進行，食物不煮老、不黐底。使用食品級304不鏽鋼製造，鍋、爐分離，清潔超方便，不用再害怕打邊爐後要費時清洗頑強污垢。

01網購 入手價：19,400積分+$195

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原價：$998

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Life Element 生活元素 多功能電烤鍋 (綠色) Q10-H01

Life Element 生活元素 多功能電烤鍋 (綠色) Q10-H01

Life Element 生活元素 多功能電烤鍋 Q10-H01 (綠色)擁有4L大容量，輕鬆滿足3至5人打邊爐聚會。一機多用，無論是打邊爐，或是炒、蒸、煎、烤、燉皆可，輕鬆滿足不同菜式，家中必備好幫手！同時有2檔功率: 600W & 1300W，慢煎快煮皆可，亦加入了大面積加熱管，讓食物受熱均勻，快速煮熱，舒適享受美食滋味。

01網購 入手價：19,900積分+$199

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原價：$578

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必學網紅秘調火鍋蘸醬更惹味

要品嚐到打邊爐的精粹，除了食材與湯底外，火鍋的蘸醬絕對是關鍵！但往往面對坊間各式各樣的蘸醬方程式，真的會眼花撩亂，心大心細不知如何選擇是好。以下小編教你一個萬能的秘調火鍋蘸醬，任何食物遇上它，沒有最美味，只有更惹味！

網紅秘調火鍋蘸醬秘方：

一勺牛肉醬

一勺蠔油

一勺麻油

一勺醋

辣椒干、花生碎、芫荽、葱、蒜泥、泰國小米椒 少許

最後提提你，記得用「01積分」扣減，大部分精選產品更可低至半價優惠，用賺分半價換購產品啦！ 更多火鍋優惠：https://bit.ly/3Wx9io4