廚具減價｜美亞廚具新春勁減28折起　鑄鐵炒鍋$119平過不銹鋼刀

邁入2023年，美亞廚具（Meyer）首個勁減優惠開鑼，為慶賀兔年，多款蒸籠、湯鍋、炒鑊、平底鑊、廚具套裝及各式廚房配件以低至28折起發售。鑄鐵炒鍋24CM只售$119，比鋒利無比的不銹鋼刀更超值。記者覺得Meyer黑配金色的特耐用不黏炒鍋連玻璃蓋$699、Circulon螺旋手柄的有蓋不黏深炒鍋$789最靚，看來高貴大方。



美亞體驗店及特賣場環境。（資料圖片）

美亞廚具聖誕特賣由1月5日至2月5日在觀塘體驗店及網上店同步舉行兔年精選優惠活動，一共21組減價貨品，品牌包括Meyer、Circulon和Anolon，網羅各式廚具一應俱全，例如不黏深炒鍋、不銹鋼火鍋、鑄鐵炒鍋、蒸鍋套裝、易收納精選組合等，亦有指定商品贈送湯勺及鑊鏟。減價品最平低至28折發售，其中幾樣勁減鍋具，尤其吸引，譬如Circulon有蓋陽極氧化不黏鑊36CM減至$599，並送總值$488的不黏鍋及蒸架；Meyer有蓋不銹鋼湯鍋連不銹鋼雙耳蒸架26CM、11.4L只售$469；及Meyer鑄鐵炒鍋24CM僅賣$119。

按圖看清貨特價廚具共21組減價貨品（按售價低至高排列）︰

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美亞廚具2023蓮蓮有魚新春勁減優惠活動︰

日期：2023年1月5日至2023年2月5日

營業時間︰星期一至日，上午10時至下午8時

地點：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

備註︰本店接受現金、EPS、八達通、信用卡或支付寶付款，消費滿$200享2小時免費泊車服務。網店Potsandpans.hk同步進行優惠，購物滿$300免運費。