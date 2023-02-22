鋅盤污漬｜公屋鋅盤現污漬網民教用小梳打　1原因專家指無效點算?

獲派公屋單位當然值得高興，不過裝修設備有時亦不十全十美，即使遇上問題，通知房署派人維修一般需要數天至幾星期不等，因此若情況不嚴重，不少住客都會自行處理。早前有網民在Facebook專頁《家居裝修分享谷》帖文，表示自己獲派的公屋單位，廚房鋅盤有不少污漬，希望尋求清除方法。究竟污漬從何而來，如何解決最有效？



有網民在Facebook專頁《家居裝修分享谷》發文，表示在獲派公屋單位的一個鋅盤發現不少污漬，希望尋求有關清潔的方法。（家居裝修分享谷@Facebook專頁）

非一般水漬 疑似腐蝕液體造成

要清除鋅盤上的污漬，就要先知道污漬的來源。記者把有關圖片展示給裝修學院校長鄧世民（Simon），他表示版主雖未有清楚解釋殘留在鋅盤上的污漬是什麼，但他認為不是一般的水漬或污漬，而是酸性腐蝕液體所造成。

別以為鋅盤有酸性腐蝕液體造成的污漬很罕見，事實上家居有機會存放著不同酸鹼值的化學品，一般用以家居清潔之用。Simon表示，一般清洗冷氣的清潔劑、漒水、通渠水等都屬於強酸，會腐蝕金屬表面。不過Simon補充，這些污漬只會有礙觀瞻，不會對不銹鋼物品產生化學反應。

市面上大部分的潔廁劑都含有強酸，如果接觸到不銹鋼表面並不加以清潔，有機會留下污漬。（資料圖片／蘇煒然攝）

一般清潔劑無法去除污漬

版主發文後，吸引不少網民留言，提供不少建議，包括利用小梳打粉加入白醋，混合成糊狀後，用海綿或布在污漬上清潔；或用切開的檸檬，塗抹在污漬上，等20分鐘後再加上強力去污清潔劑洗刷；甚至用百潔布或者用水磨幼砂紙清潔等。Simon坦言，以上的方法只適用於清潔一般污漬，若然是酸性腐蝕液體造成的污垢，單單利用網民建議的方法，並不可能減淡甚至完成清除鋅盤上的痕跡。

小梳打粉雖然被譽為清潔家居的「神器」，不過面對酸性腐蝕液體造成的污漬也無能為力。（pexels@Kaboompics .com）

不銹鋼專用清潔劑 輕鬆去污

要完全清除腐蝕液體痕跡，他建議可以用不銹鋼腐蝕清潔劑，市面上有林林總總的牌子，無論是噴劑抑或粉劑，只要是不銹鋼專用，含有酸性腐蝕、或草酸腐蝕特質的清潔劑即可。用法十分簡單，只要把清潔劑均勻塗抹在污漬上，等一會再用布輕力抹乾淨即可。

按圖看清潔不銹鋼污漬方法：