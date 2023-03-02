廚具減價｜美亞廚具清貨勁減2折起　鑊鏟湯杓廚具配件萬用刀$8起

美亞廚具（Meyer）陳列品清貨勁減優惠2折起，多款蒸籠、湯鍋、炒鑊、平底鑊、廚具套裝及各式廚房配件割價，包括鑄鐵炒鍋26cm$79、不黏鍋具套裝12件只售$299、有蓋不黏電鍋連不銹鋼蒸籠$369。記者覺得PRESTIGE多色電水壺有復古感覺，雅致大方，每個可裝1.5L水賣$119幾抵。



美亞體驗店及特賣場環境。（資料圖片）

美亞廚具由3月2日至4月10日又有大減價優惠，今次平到$8起，多款易潔炒鑊、平底鑊、湯鍋、玉子燒鍋等幾十蚊已經買到。

陳列品清貨特價廚具共22組減價貨品（按售價低至高排列）︰

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美亞廚具2023年陳列品清貨活動：

日期：2023年3月2日至4月10日

營業時間︰星期一至日，上午10時至下午8時

地點：觀塘道382號地下美亞廚具體驗店

備註︰接受現金、EPS、八達通、信用卡或支付寶付款，消費滿$200享2小時免費泊車服務。網店Potsandpans.hk同步進行優惠，購物滿$300免運費。