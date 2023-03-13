奧斯卡2023｜楊紫瓊膺影后每日餐單養瘦體質　不待廚房願飛簷走壁

楊紫瓊Michelle Yeoh再憑《奇異女俠玩救宇宙》榮膺奧斯卡2023最佳女主角「影后」殊榮，成為奧斯卡首位華人金像影后，Michelle獲獎時感謝在香港的親友，並說「我們正在創造歷史」。楊紫瓊以Dior純白羽毛禮服登上紅地毯，雖已屆花甲之年，楊紫瓊體態纖瘦及健美，日常飲食餐單養出了瘦體質。此外，「女俠」看似刀槍不怕，卻有點怕油煙甚少下廚。



楊紫瓊為馬來西亞華裔女演員，1962年出生，印象深刻的作品有《臥虎藏龍》、《藝伎回憶錄》、《我的超豪男友》、 《昂山素姬》、《尚氣與十環傳奇》﻿，電影生涯代表作《奇異女俠玩救宇宙》令她的演藝事業衝上最高峰，她憑該片獲得多個女主角獎項，包括奧斯卡2023最佳女主角、金球獎2023最佳女主角、美國演員工會獎2023電影類最佳女主角。

楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》榮膺奧斯卡2023最佳女主角。（圖片︰微博）

按圖看楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》榮膺奧斯卡2023最佳女主角：

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吃素為主少量多餐 飯前吃甜點

楊紫瓊身高約5呎4吋、108磅，纖瘦的體型全憑平日自律飲食及運動。兩者是減肥或維持健康體格的不二法門。綜合外媒《Asian Journal USA》、《Jacked Gorilla》報導，楊紫瓊每朝早會喝杯黑咖啡，並以健康高纖的早餐為主，例如是吃燕麥，加點蜂蜜和提子乾。到午餐時會吃雞肉沙律和一些水果，晚餐喜歡吃魚或雞，配米飯及蔬菜，在餐與餐之間享用些少堅果、水果等零食。這些都是典型的健康餐單，在飲食上自律是維持美態的黃金定律，兼能更好及持效地保持適當的體重及纖瘦的身材。有別於大多數人喜歡飯後吃甜品，楊紫瓊較習慣於飯前享用甜點，與朋友午飯或晚餐，在主菜前通常會享用些許紅酒、乳酪等。她現時的飲食習慣傾向吃素，盡量少肉，通常吃蔬菜、沙律及碳水化合物，包括麵包、米飯等。同時盡量以少量多餐為主，避免三頓大大份的正餐。

楊紫瓊向外媒透露，她每朝早會喝杯黑咖啡。（Unsplash）

日常的飲食習慣大概如下︰

早餐︰黑咖啡、牛奶麥皮

早上點心︰花生醬三文治

午餐︰大蒜羅勒意大麵、蔬菜沙律配新鮮蔬菜

晚餐︰龍蝦、蒸菜、紅酒



每日勤鍛鍊 運動種類多元化

除了飲食自律，楊紫瓊有恆常運動的習慣，在膳食中配合優良的蛋白質食物，可見她雖然偏瘦，但體格、精神及肌肉線條證明了她孜孜不倦勤於練功和鍛鍊。她每日都會做伸展，周一做帶氧運動、周二瑜伽、周三游泳、周四太極拳、周五做全身力量訓練，例如深蹲、抬腿及啞鈴等、周六做循環和力量訓練例如平板支撐、開合跳等，周日再主力做伸展，紓緩肌肉痛。

不待廚房 寧願飛簷走壁

不說不知，楊紫瓊在1983年參加過馬來西亞小姐選美獲冠軍，但她不甘於走花瓶路線，轉投動作武打開拓演藝路。當時影圈認為女生不能飛簷走壁，不能做武行；然而，楊紫瓊卻不甘於被看輕，「想要我待在廚房？洗衣服、做飯？想的美？！」於是頻求機會融入武行，雖感到壓力大，她卻要證明自己的價值，「男人做到，我也做到」。

楊紫瓊在1983年參加過馬來西亞小姐選美獲冠軍。（圖片︰微博）

楊紫瓊初入行時（圖片︰微博）

不愛煮飯怕油煙

楊紫瓊常演女俠看似刀槍不怕，卻原來幾怕油煙，甚少下廚。2017年《十二道鋒味》中，她跟謝霆鋒往非洲體驗原始生活在荒野煮飯，謝霆鋒一邊做爆谷，楊紫瓊一邊被油煙攻喊。網民留言說「平日拍戲受傷都不哭，卻被油煙熏哭了…」楊紫瓊也笑言知道自己為什麼不煮飯，煮飯留給你（謝霆鋒）做，我煮飯是不可能的。生活中楊紫瓊不煮飯做菜，不過非常喜歡吃，她曾向媒體透露北京的羊肉火鍋、馬來西亞的咖喱都喜歡吃。

《十二道鋒味》（bilibili截圖）