廚房裝修｜即熱式水龍頭$68？專家教選購5重點3大中伏位唔夠熱！

即熱式水龍頭，冷熱水溫自己調控，非常方便，若單位的廁所或廚房本身沒有這設備，網上也有些便宜簡便的電熱式水龍頭出售，聲稱即插即用，最快3秒發熱，水溫更可高達攝氏50度，最平60元人民幣便可。不過，這些水龍頭是否適合香港安裝、使用時存在哪些風險...專家又有什麼意見？



在淘寶網站搜尋有關「即熱式水龍頭」，就可以找不同款式的產品。（圖片來源：淘寶網）

在淘寶搜尋即熱式水龍頭，平台都會搜羅出一系列相類似的產品。價錢由人民幣60元至數百元不等，並設多段變頻水溫。只要插上電源，最快3秒發熱。其中一款價值人民幣139元的即熱式水龍頭更表示已經售出3萬款產品。雖然產品看似價廉物美十分受歡迎，但產品是否適合於香港使用？說明中有否存在誤導成分？

其中一款即熱式水龍頭，售價只是人民幣60元起。專家表示產品性能未必如說明般一致。（圖片來源：淘寶網）

電功率太高易「跳掣」

不少香港人都喜歡網上購物，尤其「淘寶」，皆因產品往往比香港買便宜。不過，裝修學院校長鄧世民（Simon）就提醒，淘寶上銷售的即熱式水龍頭並不適合在香港使用。他表示，平台上不少所謂即熱式水龍頭，體積小，功率卻達3000W以上，最高更可達3400W。以香港一般插座為例，電流最高達13安培，電壓為220V，即電功率最高為2,860W。根據港燈的電器用電量資料顯示，一般廚房小家電如咖啡機、微波焗爐、電飯煲，電功率都是1000W或以下，而煮食焗爐等大功率電器，則需獨立由高電流插座供電。而小巧的即熱式水龍頭，最高卻有3000W功率，Simon認為，如果產品說明沒有誇大功率，即產品有機會令插座超出負荷，容易令電箱「跳掣」，即電線短路引致停電。

Simon表示，小小的即熱式水龍頭的電功率可高達3000W，比一般小家電耗電量還要高，有機會令插座超出負荷而「跳大掣」。（圖片來源：淘寶網）

3大中伏位：不夠熱、水流極慢...

由於內地與香港電掣的制式不同，而使用即熱式水龍頭需連接插座取電，有些人會自行轉換插蘇，Simon則不建議，表示沒有專業電工知識的市民不宜自行更換三腳插，當他向客服專員查詢時，指產品於10安培的電流下亦可以運作，但Simon質疑在低功率的運作下，產品加熱能力不會高，變相令水龍頭失去原本加熱的作用。此外，若將加熱的時間延長，水流就會變得極慢，影響清潔的功能，最後可能成為廚房中的一件「擺設」。

Simon質疑，如果水龍頭可以提供高達攝氏50度暖水，水流可能會極慢。（圖片來源：淘寶網）

勿貪平 對比香港產品

即熱式自來水裝置，其實香港也有售，只是價格普遍千元以上，與淘寶價格相距甚廣，而且體積亦較大，以德國寶單相電即熱式電熱水爐為例，售價約$2000，且需安裝於廚房鋅盤或洗手盆底，而不是直接安裝在水龍頭上。

按圖看淘寶購買電子產品前要注意地方

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淘寶的產品雖然平，不過不是所有產品都適合在港使用，Simon提醒市民特別是家電，因為制式不同，就算價格便宜，但購買後有一定風險。他建議在淘寶購買小家電前，不妨先對比香港同類型的產品，同時應考慮大牌子，「不單質素有保證，產品亦通過安全認證，毋需擔心安全問題。」

按圖看香港有售即熱式水龍頭系列