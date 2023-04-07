復活節食物｜十字包地位高僅次於復活蛋　親戰手糅麵包真係咁難？

復活節的代表食物「十字包」（Hot cross bun），基本上像早餐餐包，在英國、愛爾蘭、澳洲等多地無人不曉。如果復活蛋是復活節中排第一的代表性食物，十字包就僅次於復活蛋。自己製作十字麵包，你會想挑戰嗎？



十字包象徵耶穌被釘十字架

十字包是一款甜味麵包，最大特色是上面有個十字型符號，象徵著耶穌被釘十字架，紀念耶穌受難。傳統上會添加香料製作，麵包中有提子乾，在英國、愛爾蘭裡早已深入民心，很多曾經是英殖的地區，例如澳洲、新西蘭、南非、印度和加拿大，在英倫文化影響下，十字包也成了耶穌受難日、復活節中會享用的應節食品。

十字包（尹嘉蔚攝）

十字包保平安 防火災免海難

因為麵包上有個十字，傳說在吃之前要吻一下那個十字以示敬虔，祈求祝福。亦有一些較迷信的說法，如果掛十字包在廚房，一年換一次，家裏就不會發生火災，並保證一整年焗出來的麵包都會很美味；又說如果帶着十字包出海可以防止海難。還有，世界十字麵包日（NATIONAL HOT CROSS BUN DAY） 在911，於每年9月11日。

不過，十字包在香港似乎沒有太受歡迎，有些屋邨麵包店有賣十字包，味道與感覺也像港式的雞尾包、菠蘿包之類。在英國百貨公司連鎖店內，每年復活節都會見到十字包，每包四件，其實很像早餐吃的小餐包。如果想挑戰一下自己親手做十字包，可要有點耐性，因為手造麵包是一件要花心機、時間完成的作品。有廚師機幫手搋麵糰，固然更省力；如果自己用手搋，得要使出勁力。對於自己喜愛搋麵糰的話，搋及等麵糰發酵的過程其實都幾開心，尤其見到麵糰經二次發酵後脹卜卜，完成品絕對令人感動和滿足。

十字包材料及做法▼▼

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不含奶製十字包

順帶一提，想吃到沒有奶製的十字包， 位於中環歷山大廈內的Moxie專營素食美食，主廚Michael Smith熱愛英式甜品和包餅，聯同副主廚Wilson將經典的十字包重新演繹，帶來素食版本，由2023年4月1日起供應為期兩周，只限外賣。受傳統版本啟發，Michael表示十字包依然混合各種香料調味，包括肉荳蔻、雲利拿、橙皮、丁香、芫荽籽和肉桂，綴以黃金提子乾。雖然不含奶製品創作，卻依舊保留傳統味道。

Moxie推出沒有奶製的十字包，混合肉荳蔻、雲利拿、橙皮、丁香、芫荽籽和肉桂等香料香味濃郁。（圖片︰Moxie提供）

Moxie



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