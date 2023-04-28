韓式小食食譜｜韓式牛肉飯卷多餸少飯麻油香　與日式飯卷3大不同

韓式飯卷最吸引的是餡料多多，白飯少少，既有豐富餸菜，又有飽肚實在感。這次分享的是牛肉飯卷，但除了牛肉還有其他配料：泡菜、醃蘿蔔、青瓜、蛋絲...放上的食材看似太多包不住，但只要輕輕壓實、沿着紫菜邊捲下去，卻又剛剛好，不過，記得選這一款紫菜...



拍攝：吳梓翹

剪接：潘樂文



韓式牛肉飯卷 紫菜勿選太薄

紫菜、牛肉、飯卷，不獨牛肉紫菜也是主角，它盛載着整條飯卷的重量，不能隨便，要選厚一點的韓國飯卷紫菜，它較日式的厚身不易破，有些人更會在紫菜上塗上麻油，太薄會縮和皺，不好捲。最好購買註明飯卷用的紫菜。牛肉，最方便當然是用牛肉片，易熟不用醃，若是肥牛根本不用油，自然釋出油香，韓式牛肉略帶點甜，與其他配料混合一起吃，更富層次。

韓式牛肉飯卷 (鄒家鳳攝)

為了讓顏色豐富，味道更有層次，除了牛肉、蛋絲、青瓜外，還加入泡菜、醃蘿蔔、甘筍絲，記得上端預留約4厘米的空間，包壓得滿滿的材料，捲到尾可借米飯黏住不散。有些人不用蓆，有些人愛多放張保鮮紙在紫菜下，不用沾污竹蓆，方便清潔。

韓式牛肉飯卷食譜

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韓式飯卷和日本壽司卷，你能分辨嗎？

韓式飯卷和日本飯卷最大分別，一看即知，便是它的飯餸比例，日式的飯較多，韓式的餸較多。而一吃即知的，便是日式的米飯加了米醋，帶點酸甜味；韓式的米飯則不加米醭，卻會加麻油、鹽或芝麻。餡料方面，日式的多以海鮮類為主，韓式的較多元化，除了海鮮，還有豬肉、牛肉、泡菜等。

韓式牛肉飯卷 (鄒家鳳攝)

健康小貼士：

牛肉含豐富營養，如蛋白質，有助維持身體機能、肌肉合成，製造賀爾蒙及酵素等；鐵質，有效改善缺鐵性貧血的症狀，還有多種氨基酸和礦物質等營養素，低熱量、低膽固醇，易於人體消化吸收，補充元氣。

韓式牛肉飯卷 (捲/Roll)

材料：

飯卷紫菜2塊

牛肉片200克

白飯300克

青瓜半條

甘筍1條（細）

雞蛋2隻

醃蘿蔔適量

泡菜適量

調味料：

生抽1湯匙

糖1茶匙

韓式燒酒1茶匙

麻油適量

芝麻適量

工具：竹蓆

做法:

1 青瓜切條、甘筍切絲。生抽、糖、酒拌勻，備用。

2 蛋拂勻，以中火煎成蛋皮，捲起切絲，備用。

3 生抽、糖、韓式燒酒拌勻；白飯加入少許麻油拌勻，備用。

4 燒熱鍋下牛肉片及調味汁，以中火煮熟，備用。

5 竹蓆上放紫菜、白飯鋪平，上端預留約2厘米空間。

6 依次序放上青瓜條、甘筍絲、醃蘿蔔、牛肉片、泡菜及蛋絲。

7 拉起竹蓆揑實向上捲，邊緣利用白飯黏性把紫菜黏好，退出竹蓆。

8 飯卷可掃上麻油，切件，撒上芝麻即可享用。

不失敗秘訣

~可用方型玉子燒煎鍋煎蛋皮，捲起切絲，整齊易處理。

~竹蓆上可先放保鮮紙再放紫菜，避免飯餸黏在竹蓆罅隙，方便清潔。

~韓式飯卷較日式的多餸少飯，但不能金人戈十月上端預留位置收口，免爆飯爆菜。