韓國臭魚｜世界第2臭韓國名菜醃魔鬼魚　蔡瀾評似萬年冇洗公廁味

世界最臭的食物是瑞典的鯡魚罐頭，而全球第二臭的則是韓國的醃魔鬼魚——「洪魚膾」。它怪異的味道，甚至連美食家蔡瀾也曾點評過它像公廁。它臭到連韓國也有不少人討厭它，但它其實是韓國的傳統名菜，在韓國婚宴也會見到它的踪影。



韓國臭魚全球第二臭 魚身充滿尿素

韓國臭魚是一種由魔鬼魚所製成的發酵食品，它的臭味指數高達6230Au，臭過臭豆腐15倍，只比世界第一臭的鯡魚罐頭低約1800Au。因為韓語稱魔鬼魚為「洪魚」，因此該菜式正名為「洪魚膾」，具有類似氨的刺激性氣味，是韓國全羅道的一種鄉土飲食，而現在最崇尚洪魚的中心則在韓國西南端的黑山島上。

蔡瀾評似萬年冇洗公廁味 韓國人吃上癮

美食家蔡瀾也曾點評過它：「醃好的魟魚上桌，夾著五花腩和老泡菜吃，一塞入口，即刻有陣強烈的阿摩尼亞味，像一萬年不洗的廁所，不過像韓國人說，吃了幾次就上癮。」

韓國臭魚之所以會臭，全因為魔鬼魚的生理結構似菜式的製作過程。首先把魔鬼魚魚肉放在罐中，並把魚肉罐放在陰暗的低溫處發酵約10日，待魔鬼魚魚肉變軟後便可食用。但因為魔鬼沒有膀胱，尿酸的排放是通過皮膚進行。因此一旦開始發酵，魚身就會開始滲出氨水，引起強大的阿摩尼亞臭味。

韓國臭魚傳統婚宴名菜 富含蛋白質

在以前還沒有冰箱的年代，漁民偶然發現，魔鬼魚是唯一一種無需醃製就能長途運輸的魚。這是因為魔鬼魚發酵時，所滲出身體的氨水，除了劇臭外，還能起到防止腐爛的作用。韓國臭魚雖臭，但當中其實富含蛋白質，在能接受這種魚的地區，韓國臭魚被視作高級食品，甚至會在婚禮等正式場合食用。

在餐桌上，洪魚膾大多是以很有嚼頭的粉紅色生魚片的形式出現，喜愛它的人們對其散發的氨水氣味讚不絕口。這種氨氣味有時非常強烈，甚至會讓食客嘴唇脱皮。正常的吃法是用生菜葉包一片泡菜，加上一片豬肉，再放一片生魟魚，沾點辣醬來吃，這三種食物合稱為「洪濁三合」。