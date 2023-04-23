食物冷知識｜世上最臭鯡魚罐頭禁登機　臭過臭豆腐19倍瑞典人最愛

鯡魚罐頭是瑞典的特色食物，深受瑞典人歡迎。它是種濕式發酵的醃製魚罐頭，亦是世界上最臭的食物，不單被航空公司點名禁止攜帶，還因為它發生過爆炸案！但瑞典人卻對這種臭味習以為常，甚至相當喜歡。究竟堪稱「世上最臭」的鯡魚罐頭是什麼？



鯡魚罐頭製作 鹽水發酵產臭味

鯡魚罐頭的歷史，有傳源自古瑞典漁民，在捕獲鯡魚時發現船上的鹽用完時，將剩餘快腐壞的魚塞進桶內發酵後，直接帶到港口販售。到現今的罐頭製作，會先把鯡魚抹上鹽醃製20小時，再去掉頭和內臟放入不經殺菌的筒裡，讓它在淡鹽水中自然發酵1至2個月，發酵完成後會於上市前10天被配送至批發商處。由於鯡魚罐頭跳過高溫滅菌步驟，只要不打開罐頭，它都會持續發酵。

開封了的鯡魚罐頭（網絡圖片）

鯡魚臭味是臭豆腐19倍

鯡魚罐頭的味道極臭，日本一電視台曾以儀器測量鹽醃鯡魚異味的數值，之後其測量結果高達8070Au，而同樣帶有強烈氣味的臭豆腐僅為420Au，堪稱世界最臭的食物。它的臭味主要源於發酵時所產生的厭氧細菌，另外還有乙酸、丙酸、丁酸及硫化氫等，令它的氣味豐富，包括臭雞蛋味、餿水味、死海鮮味、腐臭屍體味等。

瑞典人情有獨鍾 愛配麵包、薯仔

瑞典人因為天氣、地理等原因，很喜歡風乾或醃製發酵等食物。用鹽水浸泡的濕式發酵食品，對他們而言是相當平常的事。但也不是所有瑞典人都可百分百接受它的味道，因它會為我們的嗅覺帶來極度不適的臭味，臭到連喜歡吃的人都覺得臭，所以瑞典人都要在室外開這種魚罐頭。

配上薯仔的鯡魚罐頭（網絡圖片）

鹽醃鯡魚於瑞典當地多搭配麵包或脆餅食用。在瑞典北方有將鹽醃鯡魚片、瑞典薄麵包、牛油及熟番茄片製成三文治，並搭配酒或其他飲品享用。瑞典南面一帶則用洋蔥粒、酸忌廉等食材來料理。

因劇臭被禁帶上機 香港曾被用作抗議

2014年5月1日，瑞典一間放有數千個鯡魚罐頭的倉庫起火，因為罐頭內裝滿氣體，倉庫發生了爆炸，當時飛出的罐頭使當地居民遭受驚嚇，甚至有罐頭直接射入民宅。而因為鯡魚罐頭的異味和有機會引起爆炸的特性，法國航空、英國航空等多家歐洲航空公司已宣布將鯡魚罐頭列為最高等級違禁品，被禁止攜帶上機。

鯡魚罐頭在香港亦曾被用作抗議及表達個人意願的道具，在2018年香港立法新界東補選中被取消參選資格的劉頴匡，帶了一罐瑞典鯡魚罐頭到沙田民政事務處邀請時任民政專員、新界東選舉主任陳婉雯「食臭魚」，要求解釋被取消參選資格的原因及表達對選舉制度不滿。

下圖為當年劉頴匡帶瑞典鯡魚抗議的情況︰

參考資料：元氣網、BBC NEWS