廚房滅蟲｜黑金龜襲民居！產卵達200粒食腐肉糞便專家教2招阻入屋

香港夏天潮濕多雨，容易招惹蚊蠅入屋，令人煩不勝煩。近日有讀者表示，常有一種手指頭般大小啡黑色如甲蟲的昆蟲飛入屋，廚房、窗台等捉完又出現，試過一晚捉了6、7隻，樣子恐怖，不知如何杜絕情況。究竟飛入屋的小昆蟲是什麼？從源頭堵截它們又有什麼方法？



黑金龜是什麼？最常出沒哪些地方？

潮濕幽暗的環境特別適合昆蟲滋生，香港不止多雨，若居住環境附近種有植物，更容易吸引「昆蟲大軍」。滅蟲職人Pest Killer表示，讀者遇到的昆蟲叫「黑金龜」，屬於金龜子科昆蟲，常見於多樹木、泥土的地方。他表示，黑金龜主要以腐爛的物質為食物，例如糞便、真菌或腐肉，亦有部分會以植物的花粉和樹液為糧食，一般不會咬人或吸血。

有讀者表示，晚上有6至7隻昆蟲飛入屋，樣子十分恐怖，原來它叫「黑金龜」。（相片由讀者提供）

5至6月繁殖高峰期 產卵一次多達200粒

金龜子是香港常見的昆蟲，特別是居住環境靠近樹木及大自然，它們就更容易飛入室內。滅蟲職人表示，由卵孵化成幼蟲到成蟲，一般需要1年時間，而5至6月更是它們繁殖的高峰期，所以它們會特別活躍，尋找更合適的地方產卵。

滅蟲職人指，雌性黑金龜每次最多可生多達200粒珍珠狀的小卵，由於幼蟲多以植物根部為食糧，所以雌蟲一般都會在多植物或盆栽附近產卵。若然市民在窗台種有植物，它們飛入室內的機會就會大增。此外，金龜子科的昆蟲都有趨光習性，晚間開窗和開燈都會吸引它們飛入屋。

有網民發現家中開始出現不少昆蟲，詢問其他網友的意目。（圖片來源：Facebook專頁@家居裝修分享谷）

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雖然黑金龜不會直接咬人或者吸血，不過不代表它們不會影響市民的生活。因為它們主要的食物為腐肉或糞便，因此身上有機會含有大量細菌。如果它們飛入廚房，並在食物上停留的話，就極有可能將身上的細菌沾到食物上，使其變壞，進食後會影響健康。不過，滅蟲職人坦言市民毋須過份擔心，因為香港絕大部分的居住環境都不適合它們生長，就算它們飛進屋內，都無法大量繁殖，只要從源頭上堵截，基本上蟲害的問題不大。

定時檢查盆栽，避免有昆蟲在植物上產卵。（Pixabay）

要阻止它們飛入屋，滅蟲職人建議可以加裝窗網，避免昆蟲從窗口直接飛進屋內，如果窗台或者屋內種有植物，市民就要定時檢查，發現蟲卵就要立即清除，便可減少家中滋生昆蟲的機會。

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滅蟲職人PestKiller

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