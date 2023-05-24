移英港男開餐廳3星期即倒閉　前員工指控3宗罪欠薪眾籌呃港人！

近年英國成為不少港人的移民首選地，更有港人在英國開餐廳，聘請同樣移民到當地的香港人為員工。不過，近日有網民在Facebook專頁《港柴英事》發帖，指有一間位於倫敦，由港人開設的港式餐廳，開張不足一個月就關門大吉，更拖欠港人員工薪金近9,000英鎊（約$87,000港幣），其後事件更被指牽涉到詐騙成分？



頂手不足一個月即開張 全部用上手物資

YXX Hong Kong Cuisine位於倫敦北部，是移英港人開設的港式餐廳，於今年3月底頂手，4月24日正式開張。facebook《港柴英事》獲一位前員工同意，在專頁透露餐廳情況，指餐廳上一手為土耳其人開設的意大利餐廳。由於涉事老闆不想蝕租金，故只作了門牌改動，內部均保留了前餐廳的大部分裝修。

按圖即看餐廳環境及菜式：

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老闆英文欠佳 餐廳相關知識也欠奉

前員工指涉事老闆不僅英文能力欠佳，連餐廳知識也欠奉，「連清潔鹽都唔知係咩」，幸好有樓面員工本身有經驗才得以解決。其後涉事老闆亦陸續聘請廚房及樓面共6名員工，當中亦包括香港人，惟老闆「使人使到盡」，全職樓面員工不但無休息日，連帶兩個廚房員工都要從早上9點工作到晚上11點，超時工作亦沒有任何休息時間。

問員工借錢採購食材 提出糧爆粗鬧人

涉事老闆在合約和口頭上均承諾會在每月首日支付上月薪金，惟一直未有按時支付，故幾位員工同在5月初詢問老闆出糧事宜，老闆一時指未申請稅率及增值稅（VAT）導致會計無法結算，一時又指要在英王加冕假期後才能出糧。涉事老闆更曾經向前員工借錢採購食材，要三催四請才願意還錢。前員工深知「大鑊」，加上老闆態度欠佳，決定離職。

老闆亦曾出言指責其中一位同事帶頭發動集體辭職，令餐廳無法營業蒙受損失，其間更出手推撞同事，恐嚇員工們不會出糧，要大家一起「攬炒」。前員工指幾位全職員工工作三星期，老闆欠薪合共接近9,000英鎊（約$87,000港幣），雖然兼職員工能收到薪金，但數目亦不對。

涉事老闆其後曾放軟態度，透過中間人表示會出糧予各位員工，但條件是要簽署協議書，領取薪金後不能評論餐廳，幾位員工為了生活只能讓步。豈料涉事老闆翌日卻反口表示要員工道歉並賠償損失。因為涉事老闆一直沒有按期發放薪金，前員工迫於無奈決定將事件公開。

聲稱餐聽被非法闖入須關門 警方稱沒接獲報案

在員工離職後，涉事老闆在餐廳的社交平台Instagram發文指餐廳被非法闖入，需要報警及暫時關閉，並表示會將CCTV紀錄交予警方調查。惟英國地區報《Ham&High》向警方查詢時，當地警方表示沒有接獲非法闖入的報案。

英國地區報《Ham&High》向警方查詢時，警方表示沒有接獲其報案。（Ham&High網頁）

涉事老闆於5月15日再次於Instagram發文，指餐聽正式結業，並感謝客人支持。可是在其發文底下有人留言指老闆是因欠薪才將餐廳關閉，亦有人留言直指涉事老闆為騙子。

按圖即看涉事餐廳社交平台發文：

前記者起底 指老闆曾以眾籌名義從事詐騙

其中一位員工曾經任職記者，在涉事老闆拖欠薪資時曾把他起底，發現涉事老闆在反修例運動期間創立社運組織，並多次利用社會運動的被捕人士名義眾籌，惟一直受外界指責指過程涉及詐騙成分，最後涉事老闆改名換姓移民英國。不過，該名前記者並無提供任何證據，難以判斷真偽。

按圖即看網民留言：

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欠薪事件曝光後引來網民熱議，更有不少港人在帖文中留言，指涉事老闆曾以眾籌名義詐騙金錢、以尋求政治庇護的身分籌款、以義工研習名義要求移英港人幫自家免費裝修等。未知是否因為遭惡評，涉事老闆現已將其個人及餐廳Instagram帳戶註銷，餐廳Facebook專頁亦沒有再更新，專頁據報指涉事老闆現在無家可歸，需要在餐廳住宿、廚房洗澡。