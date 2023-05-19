行街市｜街市湧現SK橙！行內人解謎真或假新奇士？附記者試後評價

記者近日在旺角、深水埗及荃灣等街市，發現大量自稱美國新奇士橙、但貼上SK貼紙，價錢也較便宜。旺角街市最平出現$20/8個，而深水埗街市及荃灣街市的價格大致接近，大多以大小來分價錢級別。SK橙是否今季橙界主流？它真的是新奇士橙嗎？

攝影：鄒家鳳



走訪荃灣街市，除了SK，什麼4012、3107編號的橙也較常見，近年橙界新貴黑牌橙PureSpect，在荃灣街市幾乎每檔有售，價錢約$9至$12個不等，與旺角、深水埗街市甚至果欄，價格上也相當接近。

荃灣街市賣舊橙為主 價格以大小區分

荃灣水果檔大多列SK橙為新奇士橙，寫明是「美國新奇士橙」，價格上不比新奇士4012或3107便宜太多，最便宜的$20/5個，有些SK寫上「新奇士舊橙」，售價$25/4個甚至最貴$20/3個，與旺角街市$20/7個這個價錢相比，的確有很大的差距。重點是，旺角街市有編號的新奇士橙會比較貴，而荃灣則SK與有編號的新奇士橙，價錢相差不大。另外，荃灣街市亦出現一種平橙，名叫ROXO的橙，最平$20/8個，記者上網查閱那是一種西班牙出產的橙，普遍售價不高。

按下圖看荃灣街市有哪些SK橙？

+ 1

按下圖看荃灣街市有哪些其他的橙？

+ 4

SK橙是不是新奇士橙？果臨門負責人這樣說：

是真的！是新奇士子公司副牌，新奇士久不久會用一些子公司品牌推橙出市場。 果臨門創辦人張凱傑 （Leo)

按圖看記者實試$20/7個新奇士SK橙：

黑牌橙如何分真偽？3107是什麼？

美國黑牌橙也是近期熱賣水果，由於每年3月至5月是橙的當造「季尾」，但也是收成最好的時候，橙上的標籤會改用黑色而非藍色，代表「LATE SEASON」，故稱之為「黑牌橙」。黑色標籤上還有一組4個數字，常見的是4012、3017／3107，那是PLU Code（國際新鮮產品價格識別碼），給果農或水果商根據橙的大小和產地來源作分類。4012是大碼橙，1箱約48/56個；3107是中碼橙，1箱約72/88個，還有4013細碼橙，1箱113個。

按圖看專家教識別美國黑牌橙方法，和懷疑可能也是A貨的黑牌橙：

以上價格日期：2023年5月18

*果欄價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準