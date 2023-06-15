移民英國｜1棵西蘭花$13、1杯水$28？移英夫婦自煮意式大餐慳逾半

英國通脹加劇，食品及能源價格飆升，讓許多移英港人生活陷入更大困難。移民英國超過一年的Eric及其妻子在YouTube頻道《EE Fishing》上進行分享，體驗餐廳吃一頓豐盛晚餐，然後挑戰在家裡煮出同一菜式，讓大家了解以英國的物價，外出用餐和自己買菜下廚的價格有什麼差異，但影片一出卻讓一眾港人非常羨慕！



受邀到意大利餐廳用餐 一杯水盛惠$28

一對鄰居兼同事的英國年長夫婦邀請Eric與其妻子在一間意大利餐廳共進晚餐。Eric入座後先點了一杯梳打水（£2.9，約$28港幣），其妻子則叫了一杯自來水。在英國的餐廳，只有自來水免費，梳打水、礦泉水、蒸餾水均要收費。其後Eric分別點了煙三文魚配蝦（£9.5，約$92港幣）、烤羊架（£19.2，約$187港幣）、奶油菠菜（£3.5，約$34港幣）、焦糖烤布甸（£5.95，約$58港幣），作為前菜、主菜、配菜和甜品。（按下圖👇👇👇）

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四人在意大利餐廳總共花費£180，即約$1750港幣，人均約$438港幣。Eric所點的餐飲價格共£41.05，即約$400港幣，不過因為是次晚餐目的為慶祝英國人夫的正日生日，因此晚餐由英國夫婦請客。

商店售價顛覆想像 一棵西蘭花竟要$13？

在英國，農場商店會直接銷售農場種植的新鮮農產品以及肉類，亦會從其他農場進口肉類。Eric坦言農場商店的價格普遍比連鎖超市來得貴，以雞蛋為例，30隻農場雞蛋售價£7.7，即約$75港幣、西蘭花一棵£1.3，約$13港幣。但農場商店所售賣的產品和肉類則比較新鮮，因此Eric在農場商店購入了三件羊架，共0.596公斤，花費£10.43，即約$100港幣。（按下圖👇👇👇）

Eric選擇在相對貴價的大型連鎖超市Tesco購買其餘所需食材。在大型連鎖超市的肉類不算便宜，五至六件包裝、已醃製的羊架售價為£12.71，約$124港幣，一公斤售價為£26.25，約$256港幣，不過蔬菜的價格就與農場商店有很大分別，一棵西蘭花則只需£72p，即約$7港幣，與香港超市售價差不多。他亦分別購入了熟甜蝦（£1.99，約$19港幣）、煙三文魚（£2.65，約$26港幣）、梳打水（£1，約$8港幣）。（按下圖👇👇👇）

自己下廚神還原餐廳菜式 價格差距接近兩倍

按圖即看下廚過程：

Eric嘗試還原在意大利餐廳所享用的餐點，惟在醬汁方面沒有完全跟足。他在試吃太太下廚的菜色後則表示，當日意大利餐廳的羊架雖然比較驚豔，惟份量較少，而自己煮的奶油菠菜則比在餐廳所點的好吃，至於甜品方面，焦糖烤布蕾無論外相還是味道都能夠「神還原」餐廳的做法。

按圖即看價格對比：

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Eric在餐廳用餐花費£41.05，約$400港幣，而自己下廚則只需£18.57，約$180港幣，價格足足差了一倍有多，其中以奶油菠菜和焦糖烤布甸價格差異最大，兩者與餐廳售價差距近4倍。Eric亦坦言自己煮雖然便宜很多，但餐廳的氣氛和服務質素都已經值回票價，即使物價較高亦有其道理。

網民：呢個價錢香港食唔到

按圖即看網民留言：

Eric發佈影片後引來不少網友評論，網民紛紛留言表示非常羨慕他有一個廚藝了得的太太，是個幸福的男人。有網民則表示即使英國面對通脹，普遍食材售價仍然屬於合理範圍，亦有網民表示無論餐廳、農場商店還是連鎖超市，英國的食材物價都比香港低，直言「香港呢個價錢食唔到」、「香港一定貴過英國」。