移民加拿大｜移加港男大晒免費海鮮餐！海邊捉蟹亂捉違法罰2萬？

每逢夏天，不少香港人都會專程到西貢的泥灘摸蜆，不過，有環保團體就擔心，大量蜆被無分大小地摸走，會對環境造成不可逆轉的破壞。但在加拿大，摸蜆卻是當地的家庭假日活動，而且海鮮種類更多元化。早前就有移加YouTuber拍片，分享在當地石灘捉蟹的過程，原來當地法規對市民取用野生資源有嚴格管理，違規的話分分鐘要交巨額罰款。



加拿大海邊任捉蟹 半天收穫10隻

加拿大有優質的天然環境，無污染的河流和海岸都十分適合野生海產生長，所以每逢夏天，都有很多當地市民到海邊捉蟹、摸蜆、生蠔等。YouTube頻道《KO阿佬-史丹尼Koarlo》早前就分享了一條影片，介紹到溫哥華Boundary Bay，可以輕鬆捉到大大隻加拿大珍寶蟹和紅石蟹，一行人短短大半天就已經捉到約10隻蟹，收穫豐富。

每隻蟹都即捕即煮，味道鮮甜。（Youtube@KO阿佬-史丹尼 Koarlo）

石灘遍地生蠔 鮮甜肥美

除了Boundary Bay，史丹尼去年也曾到加拿大西岸Nanaimo捉蟹，石灘更遍地生蠔、蜆等海鮮，只要用工具輕輕鑿開依附在石頭上的生蠔，就可以帶回家處理。他又即場打開其中一隻生蠔並指蠔肉鮮甜肥大，令人垂涎。

只需要鑿開依附在石頭上的生蠔，就可以將新鮮生蠔帶回家。（Youtube@KO阿佬-史丹尼 Koarlo）

禁捕2類蟹違規罰$19000 留意紅潮警報免染菌

加拿大零污染的天然環境，除了有賴當地人自律之外，當地政府亦在背後實施嚴格的管理，避免市民過分捕撈當地珍貴的天然資源。根據加拿大政府的規定，任何人捕撈魚類、蟹、貝類等海鮮，都必須持有合資格證明，捕撈食用的珍寶蟹和紅石蟹，蟹殼長度分別必須達165毫米及115毫米或以上，否則必須放生，以保護物種能夠在自然環境下可持續發展。政府還規定捕獲食用蟹必須為雄蟹，雌蟹亦要放回大自然以作繁殖之用，每人每日最多可捕獲4隻合乎標準的蟹作食用。如發現有人違規，即違反聯邦釣捕條例，有機會判處罰款。於2018年就有2人因違反條例被罰款$3300加幣（折合約港幣$19000）。

此外，當地市民在前往海邊和石灘之前，要留意當地政府公佈的紅潮警報，若然在警報下去捕撈生蠔，就有機會受到細菌感染。

每一隻捉上來的蟹都需要經過量度，不合規格的蟹需要立即被放生。（Youtube@KO阿佬-史丹尼 Koarlo）

旅客一天牌費$43 16歲以下免費

除了當地的市民之外，加拿大當局亦開放捕撈活動予非加拿大公民。根據加拿大政府網頁，年滿16歲的非當地公民，一天的捕撈牌照只需加幣$7.53（即約港幣$43.4），而16歲以下的小童免費。另外，參加活動的人亦要先了解不同地區規則和自行準備度尺，避免帶走不合規格和數量的海鮮。