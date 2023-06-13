蜂巢｜抽油煙機喉管現蜂巢食環不受理　專家教處理3步只回收1類蜂

蜜蜂雖然是益蟲，甚至有科學家聲稱蜜蜂對於地球的生態扮演著重要的角色，不過蜜蜂在家中築巢，若然處理不當都有機會傷人。早前，有網民在Facebook上帖文，表示有蜜蜂在抽油煙機管內築巢，事主先後打電話到食環署及拯救蜜蜂的機構，不過政府不受理，而拯救蜜蜂的機構亦不積極配合，令他感到十分失望。究竟事主最後如何處理？



移除蜂巢食環不受理 建議找滅蟲公司

蜜蜂在民居附近築巢的新聞時有發生，不過甚少在廚房抽油煙機喉管內築巢。事主於帖文上表示，有鄰居通知他在喉管內發現蜂巢。雖然他立即致電食環署找人幫助拆除，但對方以「私人地方、不受理、沒有指引及沒有任何協助資料」為由拒絕受理，並指應該找滅蟲公司幫手。

有網友在Facebook帖文，表示有蜜蜂在廚房抽油煙機喉管內築巢，幾經辛苦才聯絡到本地蜂農回收蜜巢及蜜蜂。（圖片來源：Facebook）

蜜蜂拯救機構要求剪喉拍照 確定種類才報價

事主轉而向滅蟲公司尋求幫助，不過他發現一般滅蟲公司會用大量殺蟲劑將蜜蜂殺死再清理，既不環保也十分殘忍。最後事主決定求助蜜蜂拯救機構。原以為事情會告一段落，不過機構表示，要事主先剪開喉管再拍照以確定蜜蜂的種類才會報價移除。他認為剪開喉管不單難度高，若處理不當蜜蜂更會從缺口飛入室內，增加家人或鄰居的危險。幸好事主最後找到一位本地蜂農，並願意收取$800幫忙收蜂之餘，亦安排蜂箱繼續飼養。

最後割開喉管發現蜜蜂巢。（圖片來源：Facebook）

非所有蜂均可回收 消滅非首要考慮

香港原蜜聯合創辦人Arthur表示，蜜蜂會飛到家中築巢的情況在香港十分少見，外國案例較多，而且不是所有蜂種都適合被回收。以香港原蜜為例，公司過往都有回收市區中的野蜂至工場再進行管理，他表示一般養蜂人都只會飼養蜜蜂，因為它們可以出產蜂蜜，而黃蜂等其他蜂種則沒有蜂蜜，所以在回收蜂巢之前，他們都會先諮詢事主蜂種，才會決定下一步行動。他表示，隨著市民對於環保的意識提升，就算居住環境附近出現蜂巢，都不會以消滅作為第一考量，反而會先考慮回收予本地蜂農。

按圖看在排氣管刮出的蜂蜜，竟有那麼多：

切勿「聞蜂色變」 先認清一事處理大不同

不少人都怕蜜蜂針，不過事實上蜜蜂只會在感受到威脅時才會進行攻擊，一般人見到蜜蜂只要放慢動作，就不會有影響。Arthur表示，如果在家中發現蜜蜂的蹤跡，可以先看看有沒有起巢。若然沒有巢只有一堆蜜蜂的話，就可以先不用處理，一般數天之內就會離開，不過如果發現起巢，就需要認清蜂種，再決定回收抑或清除蜂巢。

按圖看蜜蜂、黃蜂分別：

按圖看家居發現蜜蜂的處理