乳酪減肥｜人肥關腸事？乳酪4絕配減肥效果加倍　1款阻升糖助通便

甜食是減肥過程中的大忌是人所共知的常識，不過乳酪卻是個例外的選擇，這美味的甜點不但可有助減肥，原來只要懂得配搭，不但更好吃，減肥效果亦會大幅提升。



人肥關腸事

腸道內的細菌主要有益菌、壞菌以及中性菌三大類，台灣長庚醫院胃腸科教授陳邦基醫生在《長庚醫訊》指，其中中性菌會伺機變好變壞，會向佔優的菌種靠攏。所以維持益菌強勢，有利腸內環境保持良好狀態。腸藏是人體吸收營養和排走廢物的一個重要器官，健康的腸道有助提升代謝，加速燒脂。

飲食失調往往是致肥的主因。其實不論是食慾或食量，都和腸胃的荷爾蒙有關。胃腸道會分泌各種荷爾蒙，對大腦傳達訊號，讓我們感覺飢飽，因此也關係到會否發胖。這亦是腸道健康影響減肥效果的另一原因。

腸道功能良好，是減肥成功的其中一個關鍵。（Silvia@Pixabay）

減肥絕配 4大乳酪組合

乳酪是由動物乳汁經殺菌後再接種活性乳酸菌製成的「發酵乳」，本身就是減肥的好幫手。乳酸菌能調節腸道微生態的平衡，改善胃腸道功能，形成抗菌屏障，抑制壞菌繁殖，消解壞菌產生的毒素，清除腸道垃圾，協助我們打造出健康的腸道。但乳酪本身的酸味不是人人喜歡，日本資深減肥教練Tomii，就推介了4種可和乳酪組成減肥絕配的食材，令口味和減肥功效一起爆升。

1.蜜糖

配搭分量：乳酪100克＋蜜糖1-2茶匙（Art Rachena@Unsplash）

蜜糖能幫助腸胃蠕動，通腸潤便功效，配合乳酪的乳酸菌，令整腸效果提升。另外，蜜糖中的醣類較難造成血糖上升，加上營養豐富，是減肥過程中上佳的營養補充品。

配搭分量：乳酪100克＋蜜糖1-2茶匙



2.杏仁

配搭分量：乳酪100克＋原味杏仁20克（可再配1茶匙蜜糖）（dhanya purohit@Unsplash）

杏仁的食物纖維和不飽和脂肪酸的油酸含量豐富，膳食纖維保持腸道健康的重要成分，更有助減低食量。油酸則可調節血脂。進食杏仁，也一樣有腸道潤滑劑的作用，和乳酪合成減肥好拍檔。

配搭分量：乳酪100克＋原味杏仁20克（可再配1茶匙蜜糖）



3.黃豆粉

配搭份量：乳酪100克＋原味黃豆粉1/2-1湯匙（可再配1茶匙蜜糖）（Jing@Pixab）

黃豆含寡糖可幫助增加益生菌，亦含大量膳食纖維，磨粉之後養分更易消化。還含有蛋白質和多種礦物質，與乳製品（特別是乳酪）同時攝取被認定效果更好，也是一種很好的減肥食品。

配搭分量：乳酪100克＋原味黃豆粉1/2-1湯匙（可再配1茶匙蜜糖）



4.藍莓

配搭份量：乳酪100克＋藍莓50-100克（Joanna Kosinska@ Unsplash）

藍莓熱量極低，但營養成分很高，含量豐富的花青素帶來強大抗氧化力，被推崇為「超級食物」。花青素亦可降低三酸甘油脂累積，減少脂肪增加。還有助增加腸道益菌，改善腸道健康。

配搭分量：乳酪100克＋藍莓50-100克



參考資料：とみーのダイエット大学/長庚醫訊/The News Lens

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