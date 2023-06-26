食物中毒|30歲男飯後休克恐終身洗腎！炒飯綜合症毒素無味安全3招

踏入炎炎夏日，食物更易因為又濕又熱的環境變壞，食物安全的問題，更不能掉以輕心。日前，台灣腎臟科醫生江守山就在健康頻道《健康好生活》中提到，曾遇過因吃飯而引起的全家中毒事件，他指出，米飯其實比餸菜更易變壞，而且會產生一種危險的毒素，可造成腎臟永久性傷害。他提醒大家要慎防「炒飯綜合症」。



炒飯綜合症是什麼？

「炒飯綜合症」其實是指俗稱仙人掌桿菌的蠟樣芽胞桿菌中毒。煮熟的米飯處理不當，很易會受仙人掌桿菌污染。這種細菌的可怕之處是相當耐熱，根據香港食安中心資料，廣泛存在於環境中的仙人掌桿菌最佳生長溫度約為攝氏30至37度，在食物中的含量通常很低，但若烹煮後長時間貯存在室溫下，便會滋生。而且除非經特別高溫處理，否則即使翻熱，亦不能消滅。仙人掌桿菌孢子不但可抵禦一般烹煮溫度，熱力更會誘發孢子發芽成為繁殖細胞，繼續滋長並產生毒素。當我們吃下受污染的米飯時，不會感到有異味，因此更易造成食物中毒。

「炒飯綜合症」是指俗稱仙人掌桿菌的蠟樣芽胞桿菌中毒。（Sora Shimazaki @pexels）

仙人掌桿菌中毒症狀可分為兩種：

1. 嘔吐型：潛伏期約半小時至6小時。多和米飯類和澱粉製品相關。症狀包括噁心、嘔吐。



2. 腹瀉型：潛伏期約6至15小時，多和肉類及其加工食品、湯品、蔬菜和乳製品有關。症狀有腹瀉、腹絞痛。



腎弱男飯後休克恐終身洗腎 4類人最高危

在江守山醫生分享的案例，進食污染米飯中毒的一家人中，一名本身腎功能較差的30歲男子更出現休克性低血壓。他指，這種情況會嚴重損害腎功能，甚至要終身洗腎。「炒飯症候群」對嬰幼兒、老人、腎衰竭和正接受治療的癌症患者尤為危險。

華人一般相信用隔夜飯做的炒飯特別美味、而不少上班族也會帶飯，但進食時卻難以判斷食物是否已受污染，所以懂得保存很重要。食物環境衛生署就提供了清晰指引。

一般人相信用隔夜飯做的炒飯特別美味、而不少上班族也會帶飯，但進食時卻難以判斷食物是否已受污染，（Trista Chen@pexels）

安全熟食冷卻法（請按圖👇👇👇）

讓食物冷卻花的時間過長，是致病的主因之一。食物如能迅速散熱，便可縮短冷卻時間，減少病菌繁殖至危險水平的機會。

+ 4

冷卻時限

＊2小時內把食物溫度從攝氏60度降至20度



＊其後4小時內把食物溫度從攝氏20度降至4度



速冷方法

＊把食物分為若干份，縮小食物體積



＊放較淺的容器內



＊確保食物容器旁留有空間讓冷氣可流通



翻熱食物時應盡快煮熱至攝氏75度或以上。

參考資料：早安健康／台大醫網／食物環境衛生署