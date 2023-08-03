姐姐關注組｜花6千8請好外傭黃金蝦都識煮　擬新例中介費將過2萬!

遇到好中介、請到好外傭要「靠彩數」？早前印尼政府推出「印傭零收費」措施，香港僱主需要負擔除了培訓費外的一切費用，更表示將新增一項收費$4000-5000港幣的「招聘費」。不過，並非斥資「巨額」便能聘請到一位好外傭。近日有網民在Facebook群組《聘請工人姐姐關注組》發文，指被網上外傭中介收取過萬元收費，卻沒有得到任何服務，最後要經歷多番轉折，靠朋友介紹可靠的中介公司，才找到一個會煮飯、識煲湯、肯學習的好外傭，中介費更不高只需$6,800。



收取過萬中介費零收穫 直斥中介公司冇良心

事主在帖文中指出，Facebook群組內曾有外傭中介指有外傭可以介紹，惟收取HK$13,800費用後立刻變臉，面試六個外傭後，中介均表示有問題，不是無法來港，便是外傭生病，拖延了很長時間仍然沒有聘請到合適的外傭。（請按下圖）

事主於是向該中介表示不再使用其服務，並申請退款，惟該外傭中介只願意退回一半金額，即HK$6,900，令事主怒言：「香港啲agency真係搞到人好攰」、「冇姐姐（外傭）就唔好收人錢啦，收咗（錢）又做唔到嘢」，希望中介能夠「俾返啲良心」。

靠朋友介紹遇絕世好外傭 連「黃金蝦」都識煮！

其後事主再透過朋友介紹的中介公司，只支付了HK$6,800服務費，便成功聘請了一位剛在本地完約的外傭。事主本擔心會「貨不對辦」，不過外傭來到時，發現外傭家常便飯、煲湯均沒有任何問題。事主問她能否做到「黃金蝦」，該名外傭雖然口說不會，但願意上網學習，更成功煮出一道美味的黃金蝦，讓事主相當欣慰。

事主表示「黃金蝦」雖然賣相欠佳，但味道不錯，亦欣賞外傭願意學。（聘請工人姐姐關注組＠Facebook群組）

帖文一出，有網民表示非常羨慕，指聘請到好的外傭非常靠運氣，直言事主「有運水」，亦有不少網民坦言現行法例、收費均對僱主無保障，不少中介及外傭為了多賺錢而「玩嘢」，令僱主需要額外負擔外傭的機票、聘請新外傭的中介費等，認為應立法禁止外傭在合約未完時轉工，令僱主得到保障。

不應只考慮中介費多少 須協議退款細節及條款

消委會提醒，僱主在選擇透過中介公司聘請外傭時，不應只考慮服務費或中介費的價格。在簽署合約前，應先細閱有關退款細節的保障範圍及條款。與中介公司簽約時，應先協議外傭最遲到任時間，以及若外傭最終不能到任的服務費安排、訂立保障期、確認退款或更換外傭的可能性。

另外，聘請外傭一般會涉及若干文件及行政費用，消委會亦提醒僱主應留意支付外傭介紹所的服務費內容，以了解是否仍有需要僱主付費的項目。

印尼推「印傭零收費」政策 僱主聘費或飆升至$2萬

目前，印尼政府在2021年推出「印傭零收費」安排，並在昨日（2日）派代表就相關政策召開記者會解釋措施詳情。在「零收費政策」下，香港僱主需要負擔除了培訓費外的一切費用，包括申請護照、印尼當地中介的中介費、機票等費用。（請按下圖看費用詳情）

是次政策新增費用為「招聘費」，涉及印傭來港工作要申請不同文件的行政費、處理文件的人力成本，以及利潤，預計香港僱主未來聘用印傭要多付約4,000至5,000港元招聘費。印尼中介代表指，將費用轉嫁到僱主身上的目的是要保護印尼工人，及減輕她們的財政負擔。

由於當地中心會各有不同收費，要多付的招聘費也難以一概而論。不過，以現時請印傭的費用1.5至1.8萬元計算，如要多付4,000至5,000港元招聘費，預計日後僱主聘請外傭的費用會飆升至超過2萬元。由於現時僱主已需要支付約4,500港元的印尼中介費用，如加上招聘費，預計日後的印尼中介金額將會升至9000元或以上。

網民提出反對：只會造就「跳工」、「Hea做等炒」

Facebook群組《聘請工人姐姐關注組》亦有不少聲音指此舉難以保障香港僱主，有僱主指將會轉請其他國家的外傭，不過同樣擔心其他國家會仿效印尼的做法。有網民指現時的印傭質素愈來愈差，聘請外傭的費用卻愈來愈高，更有聲音指印傭在「零收費政策」下來港工作，只會造就「跳工」、「Hea做等炒呃代通知金」，變相所有問題和後果均要僱主承受。不少網民均指希望香港政府能夠為香港人爭取，立法保障僱主權益。