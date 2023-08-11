果欄買榴槤果肉呈灰色！店主話冇問題！2招分辨是否變壞唔臭食得?

果欄買榴槤即日開卻已變壞？最近有網民於Facebook群組《麗港城討論區》分享帖文，表示從果欄購入一個貓山王榴槤，惟切開後發現榴槤已經開始變壞，部分榴槤肉已呈現灰色。事主與果欄職員對質，卻只獲回覆「貓山王係咁」。事主於是發文詢問網友榴槤肉呈灰色是否可以正常食用。



果欄買入貓山王榴槤 回家即開果肉已經變黑

事主續指，當日剛好要出外採購，經過果欄看到有剛開箱的榴槤，外觀也不錯，於是便以$374購入一個馬來西亞貓山王榴槤，惟回家切開榴槤卻發現果肉已經開始變灰，而且肉質也過於軟爛，感覺是因擺放時間太長而過熟或雪藏太久導致變壞，認為果欄將變壞的榴槤售予客人有欺騙成分。（請按下圖👇👇👇）

網民教路冇臭味就食得 被反駁：榴槤冇臭即係好定唔好

有網民留言指雖然該榴槤過熟，但仍未變壞，只要沒有臭味便可食用，不過則有其他網民回覆「一個榴槤冇臭即係好定唔好」，不知道如何區分榴槤本身的「臭」味與變壞的臭味；亦有網民指貓山王的榴槤一般為「樹上熟」，即榴槤熟透後樹上自然掉落才採收，並表示「嚟到香港唔熟到爛先奇」；有網民則建議事主以後在果欄購買榴槤要「即買即開」。

馬來西亞貓山王「樹上熟」 保鮮期短容易變壞

馬來西亞跟泰國同樣屬於榴槤大國，但採收的方式則非常不同。泰國榴槤一般在榴槤未成熟時於樹上摘下來再催熟，此舉可確保榴槤不會在運送過程中變得過熟或變壞，但則會影響口感；馬來西亞出產的榴槤則主張「樹上熟」，意思是讓榴槤在樹上熟透後才採收，味道與口感更好，惟保鮮期相對較短，容易變壞。（請按下圖👇👇👇）

榴槤肉質氣味分辨是否變壞 榴槤品種或影響果肉顏色

榴槤成熟時，其榴槤肉一般會呈現黃色或偏金色，肉質軟糯偏乾，帶有榴槤香。若榴槤肉帶有灰色，而且一按就爛，還伴有發酵酒味，腐爛食物的味道，則已經變壞。若榴槤肉帶有灰色，但其肉質和氣味均無異常，則有機會是榴槤品種不同，某部分榴槤果肉中間會伴隨灰色絨毛，但是果肉仍然新鲜，此時可以淺嚐一口，若味道正常便無問題。不過如果榴槤肉已經發黑，或者有異味，則是已經變質，不能食用。（請按下圖👇👇👇）

榴槤置於高溫容易變壞 買榴槤應請店方「即開」

此外，榴槤具有後熟性質，放在高溫環境中，會加速榴槤成熟，使果肉軟化，但長時間承受高溫，會令榴槤果肉變質、變壞，因此榴槤應放置於陰涼通風的環境下，若商家將榴槤放置於室外販賣，市民在挑選時則需多加留意。（請按下圖👇👇👇）

永富鮮果專門店老闆陳錦輝曾接受《香港01》訪問，提醒市民買榴槤要光顧信譽良好店舖，應請店方「即開」，就算不拆肉，撬開頂部「睇下、聞下」，看一看、聞到香氣才「收貨」，相信會較有保障。

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