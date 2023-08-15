廚房滅蟲｜臭屁蟲3原因闖入屋愛荔枝龍眼　忌1動作勁臭濺毒液灼傷

有蟲入屋已經夠煩，如果蟲蟲有毒就更會影響家人健康。早前，有網民在社交媒體上帖文，表示家中疑似發現臭屁蟲。有滅蟲專家表示，臭屁蟲入屋有3大原因。



臭屁蟲在香港十分常見，有網民更形容它是「大埔名物」，因為該區的數目特別多，而且往往在區內不同地方產卵。早前就有網民，在Facebook專頁《香港滅蟲關注組》上帖文，指有疑似臭屁蟲入屋，詢問其他網友的意見。滅蟲專家任永強表示，臭屁蟲的學名叫「荔蝽」，是香港常見的昆蟲品種。

有網民帖文，表示家中疑似出現臭屁蟲。（圖片來源：Facebook專頁《香港滅蟲關注組》）

臭屁蟲5至9月產卵高峰期 愛吃荔枝龍眼

夏季炎熱而潮濕多雨，是不少昆蟲的繁殖高峰期，臭屁蟲都是其中之一。任永強表示，每年的5至9月是臭屁蟲繁殖的季節，原因除了溫度適中之外，食物來源都是其中一個因素。「臭屁蟲會吸吮荔枝、龍眼樹的樹葉和果實上的汁液，它們又會在葉底下產卵。」粉嶺、大埔等仍有很多鄉郊地方有種植龍眼、荔枝樹，因此新界的蟲害一般會較市區為高。

新界不少鄉郊都有種植荔枝或者龍眼樹，均昆臭屁蟲的最愛。（資料圖片）

臭屁蟲花名「14粒」 拍死它臭蛋味湧出

新界市民經常都見到它們的蹤影，甚至幫它們起了「14粒」的外號，代表產卵時一般都生14粒卵。萬一發現少了一粒便會十分緊張，擔心會在家中的某個角落孵化，並散發著濃烈的味道。任永強表示，臭屁蟲產卵數目一般為14粒左右，數量或有機會浮動，不過，他亦坦言它們身上的氣味濃烈，那是它自身保護機制的一種，避免成為其他捕食者的目標。如果不慎拍死它，這種類似臭雞蛋的味道就會一湧而出，而且會黏著衣服表面，難以去除這種臭味。

臭屁蟲身上有濃烈的臭味，加上身上有毒液，市民在處理它們要特別小心。（資料圖片）

臭屁蟲身有毒液 或會致敏灼傷

臭屁蟲自身亦有毒液可以作為攻擊手段，如果它覺得危險，就會在尾端噴出有腐蝕性的毒液，如果不慎被這些液體接觸到皮膚，就有機會造成過敏或灼傷。任永強坦言，有一次被臭屁蟲的毒液濺入眼睛，「眼睛會立即紅、腫、痛，就算立即用洗眼水清潔，都痛了一段時間才回復正常。」

臭屁蟲入屋只有3原因

任永強指，臭屁蟲在早上一般不會主動飛入屋，但晚上時，它有趨光特性，會被家中的燈光吸引並誤飛入屋，而每逢雨季亦會逼使它們飛入屋。另外，如果市民在購買荔枝或龍眼時，亦有機會將附有蟲卵的果實帶入屋，所以他提醒市民可以買完荔枝或龍眼後，先清洗再保存在雪櫃，就可以避免家居變成它們的「產房」。

按圖看臭屁蟲小百科

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防臭屁蟲飛入屋 1方法最有效

要避免臭屁蟲從外面飛入屋，坊間有不少驅蟲的方法，包括用精油，或者自製梘水直接噴灑在窗邊，聲稱昆蟲不喜歡這些味道會飛走，不過，任永強坦言臭屁蟲會飛，所以效果一般，最有效的方式是安裝蚊網。如果在家中發現它，亦可以直接噴灑殺蟲劑殺死。