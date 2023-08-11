食物中毒｜6旬漢飲竹筍汁氣喘心悸嚴重可致命！6款食物不可生吃

竹筍有益身體健康，不過絕不可以生食！早前一名6旬男子與家傭因飲用未經煮熟的竹筍汁後，懷疑出現頭痛、暈眩、心悸、噁心、四肢麻痺和呼吸急速等食物中毒的徵狀。衞生防護中心提醒，生竹筍含有毒性，必須煮熟才可進食。



衞生防護中心表示，該名67歲男子及50歲女傭於星期二，從美孚一間店舖購買新鮮竹筍之後回家，並榨成竹筍汁飲用。約10分鐘後2人都出現頭痛、暈眩、心悸、噁心、四肢麻痺和呼吸急速等徵狀。男子同日到伊利沙伯醫院急症室求診，毋須入院。

竹筍本身含有毒物，絕不可以生食！（資料圖片）

含有一種物質 分解後產生毒性

食物安全中心表示，生竹筍含有氰甙，本身是不含毒性。不過當人體及動物進食之後，會與腸道的菌群發生反應，使氰甙變成有毒的氫氰酸，會令人出現呼吸急速、血壓下降、脈搏急速、眩暈、頭痛、胃痛、嘔吐、腹瀉、精神錯亂、顫搐和抽搐，嚴重的話會致命。

67歲男子在飲用生竹筍汁之後中現食物中毒，要到伊利沙伯醫院求診。（資料圖片）

含氰甙食物多 白果、木薯、布冧都有

氰甙本身是大自然的產物，存在於2000多種植物當中，部分更是市民經常會進食物，除了竹筍之外，銀杏（即白果）、木薯，另外櫻桃、梨、布冧的果核都有不同含量的氰甙，進食過量或對身體造成影響。

按圖看含氰甙的食物

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1種方法除氰甙

雖然進食含氰甙的食物有機會令身體中毒，但不代表以後要避免食用。食安中心指，氰甙在高溫的環境下會被破壞。因此建議，避免進食果核之外，亦可將含有氰甙的植物（如竹筍）切成小塊之後，再用沸水徹底烹煮，就可以完全去除食物內的氰甙。

食安中心提醒，竹筍必須要徹底煮熟，才可以去除食物中的氰甙。（VCG/資料圖片）

6種常見食物都有毒！嚴重可致命

事實上，不少平日可以買到的食物，在未經煮熟的情況下，都含有不同種類的毒性，進食後會對身體造成不同程度的影響。以下6款食物都不可生食，絕對要徹底煮熟！

按圖看6款不能生食的食物

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1.四季豆

含有植物性血球凝集素，生食後會容易造成腸胃炎，可產生噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉的症狀。

2.豆類

黃豆、腰豆等豆類都含皂素，容易造成腸胃炎，產生噁心、嘔吐腹瀉的症狀。

3.十字花科類蔬菜

椰菜花、西蘭花等均是十字花科類蔬菜，含有甲狀腺腫素，對甲狀腺功能弱的人士造成甲狀腺脹大、代謝紊亂等情況。

4.金針菇

新鮮的金針菇含有秋水仙鹼，本身不具毒性，不過進食消化後會氧化成有毒物質「氧化二秋水仙鹼」，對腸胃造成不適、嘔吐和腹瀉的症狀，嚴重會昏眩。

5.茄子

茄子絕對是市民平日最常食的食物之一，不過生茄子含有茄鹼，進食後會令口腔灼熱或是喉嚨發癢症狀，嚴重甚至噁心嘔吐等症狀。

6.苦杏仁

苦杏仁即是平日煲湯常見「南北杏」中的北杏，含有毒性氰化氫，生食後症狀一般會在數分鐘後出現，包括噁心、嘔吐、頭痛、湍驗、呼吸困難，嚴重可致命。