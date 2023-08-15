消委會膠袋徵費｜惠康百佳11間網購平台收費混亂！包裝費≠膠袋費?

消委會早前於11間網店或網購平台實試購買新鮮、冰鮮或冷藏食物及一般食品。當中69次實試，有超過半數需要收取膠袋費或包裝費，金額介乎$1至$6，而部分網店平台的收費水平及政策有欠清晰。



膠袋收費計劃去年實施 每個膠袋收取不少於$1

新一輪膠袋收費計劃自去年12月31日開始實施，涵蓋全港所有零售商戶，包括網上零售交易。根據《產品環保責任條例》，如貨品以零售方式出售予顧客、為推廣貨品的目的、或在其他與貨品的出售有關連的情況下，除非屬於可獲豁免的情況，例如購買沒有包裝或並非完全載於任何包裝的食品，可就每單一交易提供最多1個免費膠袋，否則商戶須就每個向顧客提供的膠袋，收取不少於$1的款額。

消委會職員早前於11間網店或網購平台，有超過半數需要收取膠袋費或包裝費。

消委會於今年6月至7月調查11間網店

1）直接向10間設有自家網店的超市、食品店或網購平台購買指定雜貨食品，包括「AEON」、「APITAUNY」、「city’super」、「大昌食品」、「Foodpanda（Pandamart）」、「HKTVmall」、「百佳」、「崇光」、「惠康」及「一田」。

2）選了4間「AEON」、「大昌食品」、「百佳」及「U購」透過2個外賣平台「戶戶送」及「Foodpanda」下單的超市或食品店。

按下圖看消委會調查圖表：

消委會調查結果 收費方式混亂？

檢視11間網店及平台，其中7間列有與膠袋或相關收費的資料，包括「city’super」、「戶戶送」、「Foodpanda」、「HKTVmall」、「百佳」、「惠康」及「一田」。除了「city’super」所列為一般減用膠袋環保措施，其餘6間均涉及於其網店或平台購物收取相關收費。當中3間，包括「戶戶送」、「HKTVmall」及「百佳」收取的分別為「膠袋費」、「膠袋收費」及「塑膠購物袋徵費」，主要涉及膠袋的費用；另外3間包括「Foodpanda」、「一田」及「惠康」收取的則分別為「包裝費」及「包裝處理費」，除膠袋外，還包括物料費或行政費。

部分列明收費金額 並沒說明膠袋用量

只有「惠康」就每一訂單的膠袋用量有較具體的說明。而「百佳」的條款訂明收取的膠袋費適用於購買「新鮮、急凍或冷凍食品」，金額為$2，並只限於派送服務；「惠康」的派送服務，每張訂單將額外收取最多$7包裝費，若訂購之貨品中使用少於7個膠袋，可就該訂單收取最多$7費用，如訂單需使用7個以上的膠袋來包裝貨品，則會提供其他袋子。至於「一田」只在相關貨品的相片旁邊提示「另設$2包裝費」，而自取貨品的訂單沒有相關收費。

經「戶戶送」提供的「百佳」及「U購」網購服務，前者訂明所有訂單均收取$3膠袋費，後者則沒有相關資料。其餘沒有清楚列明相關收費金額及膠袋用量的2間網店及平台，其中「HKTVmall」訂明在物流及運輸過程中，需要使用膠袋及包裝物料，故在結帳時系統會按訂單自行計算膠袋費用，而有關費用同時適用於派送上門及店取服務；Foodpanda」亦只在結帳頁面顯示按照訂購之貨品重量及尺寸計算需收取的包裝費，而收費適用於所有包裝，但沒有說明收費範圍。

提供膠袋數量 與有關收費不符？

在實試訂購貨品時，有關網店或平台的收費系統只顯示每一訂單需要收取的總額，並沒有顯示每一個膠袋的收費及會提供的膠袋數量。若按照實試中收取的相關膠袋費或包裝費金額點算各商號所使用的淨膠袋用量，假設每個膠袋收取$1及不考慮可豁免的情況，在37次有收取膠袋費或包裝費的實試中，有10次提供的膠袋數量與收取的相關費用相符，另有17次提供的膠袋數量少於所收取的費用，並有10次提供的膠袋數量超出相關費用。

不過，由於「惠康」、「一田」及「Foodpanda」以包裝費為名，收費涵蓋包裝物料如紙袋或紙箱，不能單以提供的膠袋數量衡量，因此，若撇除當中14次涉及相關包裝物料的實試，在餘下的23次有收取膠袋費或包裝費的實試中，則有6次提供的膠袋數量與相關費用相符，另分別有7次及10次提供的膠袋數量少於及超出實際收取的費用。

在37次實試中，有10次收取的相關費用相符。

5間沒收取膠袋費 卻提供膠袋或保溫袋

「HKTVmall」、「百佳」及「一田」的5次實試在沒有收取膠袋或包裝費的情況下提供1個至3個膠袋。另外，優化計劃沒有列明保溫袋是否屬於需要收費的膠袋類別，「HKTVmall」訂購6款濕貨及3款乾貨時，同樣收取$2膠袋費，但收貨時除了分別使用膠袋外，還使用保溫袋盛載西蘭花及蘋果。

5間沒有收取膠袋費提供膠袋或保溫袋。

環保署指引 保溫袋不獲豁免

消委會就實試結果向環保署徵詢，該署表示根據《條例》，如食品沒有包裝或並非完全載於任何包裝，或是以非氣密包裝的餐飲外賣，可獲免費提供膠袋，並以每單一交易最多一個免費袋為基本原則。

其他豁免安排，包括膠袋如用作預先包裝貨品及於運送到零售商之前已經密封；構成貨品一部分的膠袋，例如特別為貨品而設計的膠袋；以及隨服務提供的膠袋而當中不涉及以零售方式出售貨品，便毋須收費。

如該貨品經由物流公司送遞，由物流公司提供的膠袋因不涉及以零售方式出售貨品，所以不用收費。

此外，在優化計劃下已取消對盛載冰凍或冷凍食品的膠袋的豁免，因此，用以盛載已完整包裝的食品的保溫袋不獲豁免收費，除非該貨品不是載於該保溫袋。

盛載已完整包裝的食品的保溫袋不獲豁免收費。（網上圖片）