鋅盤淤塞｜隔氣積滿「石膏」因倒油所致？專家教靠1物免用哥士的

如何處理鋅盤去水問題而不傷喉管？近日有網民於Facebook群組《家居維修交流平台》發文，指鋅盤去水慢，拆開了喉管隔氣後，發現內裡有石膏狀的物質堆積，並詢問其他網友為何會形成，以及如何避免、減少堆積。究竟石膏狀的物質是什麼？鋅盤去水出現問題又可以如何處理？



鋅盤隔氣積滿「石膏」求助！ 網民：要同條喉通波仔

事主在Facebook群組中發文求助，不少網民指堆積的石膏狀的物質其實是平日煮飯後的油脂、油膏，經過時間累積而又長時間沒有清洗喉管，便會出現油脂、油膏堆積等問題。有人直言事主的情況有如「嚴重血管堵塞」，必須「同條喉通波仔」，盡快處理。有網民建議事主用熱水混合洗潔精沖洗，亦有網民建議用哥士的、梳打粉混合熱水沖洗。

有人建議油汁倒廁所被斥教壞人 直言：我寧願塞鋅盤

有人亦提醒事主往後要多加注意處理餸菜汁液的處理方式，建議事主在洗碗前先用廚房紙巾抹走表面的殘餘油分，亦有網民建議事主平日可多用熱水洗碗，或每天晚上都用熱水沖一沖去水口，便可避免油脂堆積。

有網民建議事主可將餸菜汁液先倒入廁所，不過則惹來不少人批評，稱此舉雖然可避免廚房喉管堵塞，但廁所喉管堵塞更麻煩，有人更直言「二揀一，我寧願塞鋅盤！」

醬汁油脂堵塞水管屬謬誤 排水孔裝1物免煩惱

裝修學院校長鄧世民（Simon）曾在另一報道中受訪時解釋，醬汁、油脂令水管淤塞屬大眾謬誤。Simon指，鋅盤去水喉由直徑2吋喉管及隔氣組成，只要在排水孔裝上濾網隔，並且在倒掉後開大水沖洗一會，大部分油污已可沖至公家排污喉管。

Simon亦提醒，餸汁如蒸魚豉油、泰式液體沾醬倒進鋅盤並不會導致鋅盤淤塞，不過事前必須將渣滓隔走。在處理油脂重的湯汁或醬汁如牛油等則需留意，在處理此等汁液後，應倒入大量熱水/暖水沖洗，避免油脂黏附在喉管內壁。

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遇堵塞先清洗隔氣再通渠 誤用哥士的可釀家居意外

異物最容易積聚在隔氣中，因此倘若遇上淤塞的情況，第一時間應先清洗隔氣，而非使用通渠產品。若清洗後問題依然存在，便要追查是隔氣前塞還是隔氣後段才塞，前者宜用「通渠神器」將異物夾走；後者宜用通渠藤、抽氣式泵等工具以物理方式打散異物，達到通渠效果。（按圖看鋅盤淤塞處理方法）

平日清潔方面，可以使用滾水、暖水以助溶解油脂，不過Simon則提醒，雖然一般廚房去水管是由硬身的膠喉管製成，理論上是可以承受高溫液體，但若去水喉是軟膠喉或劣質喉的話，接觸高溫液體可熱溶喉管，因此應先了解家中喉管的材質及特性。

此外，Simon亦提醒市民在選擇通渠產品時應避免哥士的等需自行稀釋的產品，因為此類產品均屬於高濃度且具腐蝕性，可導致灼傷皮膚或釀成家居意外。

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