堅果保存｜1成分易變質生致癌物！這樣放延長10倍保鮮期口感不變

堅果，營養豐富，含蛋白質、不飽和脂肪酸、纖維、礦物質等，正因它「高纖、高脂」，一次不能吃太多，一樽堅果吃不完，你會如何儲存？廚櫃、還是雪櫃？有營養師指保存不當易生黴菌致癌物，亦分分鐘食物中毒！



堅果放室溫可放一個月（unsplash）

堅果置室溫可放１個月 ３個月已變質

堅果置於室溫下，一般可存放一個月，可視乎環境而定，而三個月便開始變質，註冊營養師克麗斯蒂娜馬尼安（Christina Manian）曾於報道中指出，堅果含大量不飽和脂肪酸，有助抗炎、降膽固醇、美肌、護指甲等功效，但同時不飽和脂肪酸分子的穩定亦較差，當經過日曬或接觸空氣後產生氧化作用，便會產生過氧化氫，再分解成醛、酮等物質，產生難聞的油膉味，同時也代表堅果中的油脂酸度增加，營養成分被破壞，品質也在下降。要延長堅果的保質期，營養師建議不宜放於室溫，或廚櫃，宜該放進雪櫃冷藏。

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堅果及種子類食物每100克單元不飽和脂肪含量排名（由高至低）

1原味榛果：55.2260克

2原味杏仁果：32.2880克

3開心果：30.3670克

4腰果（生）：27.0710克

5杏仁粉：24.9620克

6松子仁（生）：22.7540克

7白芝麻（生）：20.8590克

8黑芝麻（生）：18.5950克

9生核桃：13.0160克

10愛玉子：1.0140克

資料來源：衛生福利部食藥署



黃麴毒素唔只花生有 毒性是砒霜68倍！

黃麴毒素多出現在花生，黃麴毒素毒性很強，是砒霜毒性的68倍！（unsplash）

除了不飽和脂肪外，堅果或種子類也很容易滋生黴菌，甚至黃麴毒素 (aflatoxin）等有害黴菌。因此，堅果的正確保存方法非常重要。不過，一般人以為蔬果容易變壞，因為它不會像蔬果那麼容易察覺到枯黃、瘀黑等變質。但對於有殼或可直接食用的種子或堅果類卻掉以輕心，以為存放在室溫下並沒有問題。其實它們也有食用期限，室溫下1至3個月內便會開始變質，

黃麴毒素毒性很強，是砒霜毒性的68倍！大量進食可引致急性肝腎衰竭死亡，少數慢性吃也增肝癌風險，和石棉、二噁英等同被列為「一級致癌物」。不只花生，堅果、辛香料、咖啡豆粟米、穀類和南北貨都有機會滋生。

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如何延長堅果保存期限？

要避免堅果／種子發霉變質，營養師克麗斯蒂娜謂存放置雪櫃中，那些健康的脂肪的保存期可長達6個月。但最佳的方法，她建議是放在冰格內，可存放一年，甚至有些專家指可放兩年，而且加工愈少、或帶殼的保質期愈長，切碎或烘烤過的較短。

放冰格可保鮮一年 口感不變

冷凍過的堅果或種子對於食物質感並沒多大影響，即使直接進食或作烹調用，口感也不變。因此應避免大量購買，

不少網民分享他們儲存堅果或種子類食物的方法，原來很多人都會放在雪櫃。「開了之後，一定要放冷藏，才不會有油耗味」、「一定要放冰箱」、「放冰箱冷藏才不會有味道」、「整罐冷凍，另裝約一周的量放冷藏食用」「放冷凍，要吃的時候倒出來，不用退冰直接吃」。

此外，也要小包購買，食幾多買幾多。「我都分裝小罐放冷凍，要吃倒ㄧ些，放再久也不會有油味」、「蓋子不要一直開，先倒小瓶子吃完再倒」、「吃得很慢，就買小包裝的就好」、