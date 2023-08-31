牛油重金屬砷超標！慢性中毒可致皮膚癌　附消委會13款高分牛油

牛油是早餐中常見的一環，但食安中心在昨天（8月30日）公布，有預先包裝的鹽味牛油樣本，其重金屬雜質含量超出法例標準。該重金屬雜質為砷，對人體可造成巨大的健康影響。



愛爾蘭鹽味牛油重金屬砷含量超標（HKTVMALL）

牛油重金屬砷含量超標 食安：已指令停售

食物安全中心在昨天（8月30日）公布，有預先包裝的鹽味牛油樣本其重金屬雜質砷含量超出法例標準。該樣本的產品品牌是Avonmore，進口商是JJ Global Sourcing Limited，原產地為愛爾蘭，產品正名為愛爾蘭鹽味牛油。

出現重金屬砷含量超標的批次為T200，淨重200克，生產日期是2022年7月19日，此日期前最佳的日子是2024年1月19日。法例金屬含量上限是百萬分之零點一，而牛油中檢驗到的砷含量是百萬分之零點二屬超標。食物安全中心已指令有關入口商停售受影響批次產品，並會繼續跟進調查，包括追蹤問題食物來源和抽取樣本進行化驗等。

乳製品同樣可重金屬超標 （istockphoto）

根據《食物攙雜(金屬雜質含量)規例》（第132V章），任何人如售賣不符合《規例》所要求的食物即屬違法，違例者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。但同時食安中心亦表示，按樣本檢出的砷含量，在一般食用情況下，不會對健康造成不良影響。市民不必過分擔心。

砷中毒可致神經受損或皮膚癌 乳製品同樣可重金屬超標

乳製品同樣可重金屬超標 （istockphoto）

根據香港食安中心的研究資料，魚類以外的海產是我們攝取無機砷的最主要來源（51%），其次依序為魚類（26%）；穀類及其製品（10%）；蔬菜（6%）；肉類、禽類及其製品（4%）和奶類及奶製品（3%），即乳製品同樣可重金屬含量超標。

所謂無機砷，即砒霜，毒性較有機砷高。世衞已表示，部分國家的地下水中含有高濃度無機砷，若以受污染的水灌溉的農作物或加工的食品，也同樣有機會含無機砷，不過由食物引致的急性砷中毒非常罕見。

砷中毒可致神經受損或皮膚癌（ISTOCK）

食安中心指，急性砷中毒徵狀包括嚴重嘔吐和腹瀉、肌肉痙攣、面部水腫和心臟衰竭，有報告顯示，吃下 2 克至 21 克的砷可引致死亡。慢性砷中毒則會引致皮膚損傷、神經受損、皮膚癌、肝癌、肺癌及血管病變，接觸砷可能導致噁心嘔吐、白血球和紅血球的生產降低、血管破損，如孩童長期暴露於砷亦可能導致智商受損，孕婦攝入亦有機會傷害胎兒。

消委會也曾對牛油樣本進行檢測，以下是13個不含致癌物（致癌物環氧丙醇、縮水甘油脂肪酸酯及苯並[a]芘）的牛油樣本：

+ 9

資料來源：食安中心/食安中心砷