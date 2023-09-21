電磁爐｜疑被誤擊嚴重爆裂！師傅咁解釋...專家1招分辨人為或自爆

電磁爐又碎裂？近日有事主於Facebook群組《Carousell黑店大全》發文，表示廚房窗戶需要維修，並在Carousell找到一家多好評的維修公司。由於事主是一名孕婦，而廚房亦非常狹窄，故沒有監督整個維修過程，事後卻發現電磁爐嚴重碎裂，而維修師傅卻不認帳。



疑整窗誤擊電磁爐致碎裂 師傅不認帳事主無奈

事主在該帖文中指，維修師傅曾經著事主驗收廚房窗戶，惟因電磁爐被工具遮蓋，所以沒有發現電磁爐損毀，因此師傅完成維修後，事主便付款。可是當事主進入廚房進行後續清潔的時候，卻發現電磁爐嚴重碎裂，因此懷疑師傅踩上爐面導致。

帖文下方引起不少評論，有人指維修師傅已經離開處所，追究責任如同「口同鼻拗」，亦有人批評維修師傅做事馬虎、無良，不過亦有人質疑事主應該「睇多少少」。有眼利網民則發現電磁爐上有疑似鞋印，懷疑師傅踩爆電磁爐，不過亦有網民指爆裂點集中，疑似是被工具敲爆。

事主其後曾聯繫維修師傅，惟裝修師傅卻回覆指「唔會係我整爛」、「我要點樣先扑得爛？」令事主憤怒又無奈。

3原因致煮食爐面板碎裂 人為同自爆如何分辨？

煮食爐玻璃面碎裂，可以是誤擊玻璃脆弱點、硬物撞擊等人為因素，亦有可能因為「回火」而導致自爆。裝修學院校長鄧世民（Simon）曾在另一報道中受訪時表示，「回火」是指爐頭有污跡積聚，導致氣孔堵塞，爐火不能順利向上燃燒，結果在爐底令玻璃持續受熱，結果溫度過高而爆裂。現在爐具多採用強化玻璃，爆裂時便會呈現平均而細小的碎片。

煤氣公司曾在另一報道中受訪時亦回覆過記者查詢，指煮食爐的爐面玻璃一般使用強化玻璃或陶瓷玻璃製造，符合國際標準，在正常使用狀態下不易破裂。倘若爐面玻璃受尖銳或重物猛烈撞擊，則會引致玻璃破裂。

若玻璃面因外力撞擊而造成碎裂，玻璃面應該會呈現蜘蛛網狀，中心紋理密集而往外擴展，如果玻璃屬於自然爆裂，紋路則會比較平均而呈現顆粒狀，由此可以推斷，事主的電磁爐面板碎裂是受外力撞擊而導致。

面板損毀應及時更換 嚴重可引致爆炸

要避免煮食爐面板爆裂，除了要避免爐面受到重力或撞擊以外，經常清潔爐頭可以保持火孔暢通避免玻璃爆裂。此外，面板碎裂是一件非常危險的事，一旦菜汁油跡等滲入器具內部並與帶電部件接觸，有機會引發電器短路甚至爆炸。因此，如發現爐面有破損應及時維修或更換。

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