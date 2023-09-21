日本鐵路便當｜爆300人食物中毒波及半個日本！海膽 三文魚子出事

日本著名的鐵路便當品牌、青森縣百年老店「吉田屋」所製作販售的2款便當引發了大型食物中毒事件。其事件影響牽涉區域超過半個日本，截至20日已有295名患者。食物放雪櫃一定安全？



日本鐵路便當爆大型食物中毒約300人不適（NHK）

日本鐵路便當爆大型食物中毒 約300人不適波及半個日本

日本放送協會（NHK）報道，根據八戶市衛生所19日表示，約有100人吃了吉田屋16日製作的鐵路便當後，出現腹瀉及嘔吐等食物中毒相關症狀。而在一天後，中毒人數急遽增加，截至本月20日上午9點的統計，吉田屋便當食物中毒目前在東京都和23個都道府縣都有病例，包括青森、福島、靜崗、廣島等，共計295人。

根據報道，「吉田屋」為八戶當地的便當生產廠家，是一所擁有130多年歷史的便當工廠。而事後吉田屋公佈，9月16日時販賣的12種問題鐵路便當，主要都是含有海膽或鮭魚卵等海鮮的品項，目前已宣布停售有問題的12種鐵路便當。

日本「吉田屋」爆大型食物中毒 福島居民：白飯會拉絲

日本「吉田屋」便當爆大型食物中毒（吉田屋）

近日福島縣的連鎖超市「Yorkbenimaru」有和吉田屋合作舉辦活動，在東北及關東的240家門市販售，16日賣出約1000個「圓木盒海鮮總匯便當」。有39名消費者向超市反映便當有「白飯會牽絲」、「有怪味道」或「吃了以後肚子痛」等問題。

食物放雪櫃一定安全？小心睇清5大原則

想避免自己也成為食物中毒的受害者？就要記得好好留意保存食物的方法了。好多人都以為食物只要放進雪櫃就一定不會變壞，但其實真相並非如此，使用雪櫃去保存食物有5點要留意：

▼雪櫃使用5大原點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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資料來源：日本放送協會（NHK）/日本TSS/日本FBS