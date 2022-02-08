雪櫃塞太滿保冷能力減食物易腐壞！一文認識3大微生物避食物中毒

農曆新年假期已完，從年假剛開始準備採買年貨，接著又是除夕年夜飯的重頭戲，相信家家戶戶的雪櫃裡，備足了年節所需的所有食材。



然而《爆料公社》有女網友直指婆婆（奶奶）要求他煮12道菜，包含做法繁複的功夫菜，不能買現成。她直呼「就算我煮得出來，我們家吃得完嗎？家裡會一起吃年夜飯的家人僅6個人！」台灣長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，食物放在危險溫度中，容易有微生物滋生，熟食建議在1至2小時內完成食用，如真的吃不完，應妥善保存。

▼3種常見微生物致食物中毒（按圖看清👇👇👇）

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「阿嬤的雪櫃」塞太滿保冷力減弱 食物容易腐敗

不少網友笑稱雪櫃如果塞到很滿，那肯定是「阿嬤的雪櫃」，還成為網路迷因（網路梗）。顏宗海笑稱「年年有餘」（年夜飯不要吃得太乾淨）等傳統觀念讓許多人家裡的雪櫃，連雪櫃裡的照明燈都不亮，打開前還得擔心食物會掉出來，最裡面可能藏有3年前買的食材；這些當然會造成雪櫃保冷能力減弱，微生物滋生。

顏宗海強調，毒物學的「危險溫度」，是指7°C至60°C的環境，有益於細菌生長繁殖。因此建議，需在1至2小時內吃完熟食，以免微生物污染。雪櫃冷藏4°C能有效抑制細菌，可以延長保存壽命，但不代表你可以放1星期或1個月，仍建議及早食用完畢，吃之前也要用70度以上的瓦斯爐或電鍋徹底殺菌；然食物反覆加熱容易破壞營養素，當然也不建議。

▼雪櫃使用5大原則（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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顏宗海指出，每當春節連續假期，醫院就常收治有嘔吐、腹瀉等症狀的病患，經血液與糞便等查驗後，都能確定是微生物帶來的食物中毒，而較為常見的微生物有3種：

▸仙人掌桿菌：在10°C到50°C都有繁殖能力，在米飯等澱粉類食物，或是煮過的湯品、肉製品等較有可能生長。

▸金黃色葡萄球菌：最適合的生長溫度在35°C至37°C，各類食物都有可能孳生，包括沙律、糕點等。

▸諾如病毒：通常附著在海鮮，特別是生食的海鮮，最容易有諾如病毒。



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食物保存時要規劃雪櫃的位置 超過保存期限別吃下肚

顏宗海觀察到一個現象，就是在疫情爆發後，因食物中毒求診的病患有減少的趨勢，推測這可能與台灣人已養成勤洗手的好習慣有關，這也正是用餐前務必做好的重要清潔步驟。其他還有許多該注意的細節整理如下：

▸保存時要規劃雪櫃的位置：放雪櫃保存的時候，生的食材與熟的食材分開放，避免交叉污染。特別是肉品應放在下層，以免血水污染其他食材。

▸食用前先檢查保存期限：超過保存期限的食品，即使外觀沒有異樣，氣味正常，仍建議丟棄，不要食用。

▸清掃廚房：下廚前徹底清潔廚房，「抹布」這個容易忽略的東西，也要清洗乾淨；潮濕是微生物的最愛！

▸生食熟食分開處理：生食熟食的墊板須分開使用，混在一起用恐交叉感染。

▸不要放太滿：網路迷因「阿嬤的雪櫃」顯示很多人家裡的雪櫃塞滿食材，這是很危險的！顏宗海提醒，雪櫃存放過多食材或是頻繁開關，都會造成雪櫃溫度上升。雪櫃溫度必須維持在4°C，超過都不利食材保存。

▸食材需加熱完全：如前所述，加熱完全後才能有效殺菌。

▸用餐前洗手：用餐前先洗手，使用乾淨的餐具，才能有效避免食物中毒。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】