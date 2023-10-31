秋冬進補限時優惠｜樓上韓國高麗蔘級數、功效、食法全攻略

開始入秋，又要把握秋冬進補，固本培元的最佳時機！流感季節襲來，加上忙碌生活引致壓力大、慢性疲勞，不良生活習慣導致的三高，不妨利用高麗蔘滋補一下。眾所周知，高麗蔘的有效成份人蔘皂苷，能補元氣消除疲勞、增強免疫力之餘，更有助提升記憶力、抗氧化抗衰老及抗三高，家中男女老幼都適合服用，其中尤以韓國高麗蔘為優質佳品。由即日至11月15日，樓上韓國高麗蔘系列正進行產品推廣優惠，隨時隨地都能享受到高麗蔘的卓越功效，即睇多款精選產品及食譜，為家人健康做好準備！



韓國高麗蔘有「百草之王」之稱，是普羅大衆的保健佳品。樓上的韓國高麗蔘更是從種植、栽培、生產、包裝，均有嚴格要求和監控，確保品質優良，效用顯著，食得更放心。相信不少朋友都想一試韓國高麗蔘的保健功效，在選購高麗蔘之前，先要知等級。韓國原支高麗蔘分爲天，地，良，切，尾五種規格。同重量的蔘支數越多，蔘的體積越小；支數越少，蔘的體積則越大。概念類似幾多頭鮑魚，簡單而言，蔘越粗壯，功效越佳。

原支高麗蔘燉愛心湯 滋味有益

閒時愛入廚的你想為家人燉愛心靚湯，齊齊增強免疫力，享受團聚食飯的溫馨時光，可以入手韓國高麗蔘良50支，用來燉湯補虛益氣，可按家人口味買齊材料燉韓國蔘雞湯或高麗蔘紅棗燉鹿茸湯，一家人暖笠笠歎蔘湯好飲之餘又有益！平日亦可以切片冲水飲，適合家中老幼隨時簡單保健。

樓上更推出「忽然驚喜預購」韓國高麗蔘良50支優惠，立即click入以下連結，以$289優惠價搶購啦！數量有限 售完即止。

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韓國高麗蔘50支 (15 支/150克)（150克/盒） 原價$550；忽然驚喜價$289

即睇食譜：

韓國蔘雞湯

高麗蔘紅棗燉鹿茸

韓國高麗蔘粉&韓國高麗蔘蘆頭 辦公人士保健之選

辦公室必備一樽韓國高麗蔘粉，只需1-2茶匙份量的蔘粉加入暖水即可飲用，每日飲用都非常方便，代替奶茶咖啡，補虛益氣又提神。

韓國高麗蔘粉 (120克/樽) 原價$300；會員價$227；批發價$191（6件起）

下午茶時間可用韓國高麗蔘蘆頭煮水飲用，其皂苷豐富，比人蔘高2至3倍，有助大補元氣，寧神益智。

將5-7克蘆頭以清水洗淨後放進0.9公升水中，用微火煮（可加入3粒紅棗及3克薑片同煮），煮乾至剩1/3水，一天分2至3次服用。*份量因人而異，詳情可向你的中醫師了解。

韓國高麗蔘蘆頭 (80克/樽) 原價$128；會員價$94；批發價$79(6件起)

韓國蜂蜜高麗片蔘 自製蔘蜜甘甜味美

想不到高麗蔘也可以作為健康零食！韓國蜂蜜高麗片蔘用蜂蜜蜜餞過，味道香甜，可直接食用或冲水自製蔘蜜，天氣乾燥可滋潤喉嚨。

韓國蜂蜜高麗片蔘 (100克/樽) 原價$155；會員價$123

韓國高麗蔘濃縮液 旅行外出便攜

年尾外遊想玩得開心又盡興，就要keep住養生！執行李時不忘帶上韓國高麗蔘濃縮液，細細包袋在手袋都超方便，一撕開就飲得，入口順滑、蔘味濃郁帶微甜，等上機、坐長途車的空餘時間飲一包，隨時隨地保持元氣滿滿。

韓國高麗蔘濃縮液（10克x10包）(100克/盒) 原價$66；會員價$53

韓國高麗黑蔘片及黑蔘濃縮液 營養豐富易吸收

入冬要為家中長輩健康籌謀，補而不燥的韓國高麗黑蔘片或是黑蔘濃縮液可說是首選。高麗黑蔘是由韓國人蔘經過反覆九次蒸製和九次烘乾而成。黑蔘有40多種人蔘皂苷與其他生理活性成份，其種類較紅蔘多兩倍或以上。繁複製程降低人參的苦澀味，溫補不燥，有效成分更易被吸收，適合長者食用。

韓國高麗黑蔘片（150克/樽）原價$570；會員價$436；批發價$367(6件起)

韓國高麗黑蔘濃縮液（10克x10包）（100克/盒）原價$75；會員價$56

樓上韓國高麗蔘系列種類豐富，適合不同需求的朋友入手，為自己及家人進補！

推廣日期：即日至2023年11月15日

樓上各區門市地址：https://www.hkjebn.com/tw/hk/location/category/hk

(資料及相片由客戶提供)