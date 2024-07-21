01貴州交流團｜組香港中學聯隊戰村超　體驗愉快足球現場熾熱氣氛

《香港01》於7月18日至23日舉辦為期6日5夜的「貴州遊學交流團」，重點行程是在7月20日到訪「村超」足球發源地榕江縣，組成「香港中學聯隊」出戰貴州村賽正規賽事，於村超冠軍戰同日與榕江一中比賽，是本港首支出戰村超正規賽事的香港球隊，親身落場體驗村超愉快足球，以及獨特的巡遊和中場啦啦隊表演。



《香港01》貴州交交流團，學生出戰村超比賽及參加啦啦隊表演。（蘇煒然攝）

首支出戰榕江村超香港青年球隊 兩地學生同場競技

交流團於行程第三天（20日）下午12時半抵達榕江縣參與村超交流賽事，由世界龍岡學校劉皇發中學、保良局朱敬文中學、迦密愛禮信中學三校學生組成的「香港中學青年聯隊」於村超球場出戰榕江一中，是首支出戰村超的香港青年球隊，亦是冠軍戰當日的首場賽事。

村超賽事萬人空巷 全國網上直播

學生比賽當日球場座無空席，現場上萬觀眾觀賞比賽盛事，同時亦有全國網上直播，吸引大批各地球迷收看。比賽開始前，聯隊按村超傳統參與巡遊繞場一周，然後雙方球員交換禮物後，賽事隨着球證鳴笛正式展開。

《香港01》貴州交流團學生參加村超交流賽，總教練黃國健（前排左一）帶領學生進場巡遊。（蘇煒然攝）

黔港青年以球會友 現場座無虛席

身穿藍衫的「香港中學聯隊」出戰村超，最終以1:3不敵榕江一中。（蘇煒然攝）

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比賽歷時45分鐘，分上下半場進行。雙方球員均落力比賽，現場氣氛熾熱，現場來自中國各地的球迷為兩隊球員吶喊打氣。最終香港中學青年聯隊以1:3不敵榕江一中，不過「友誼第一、比賽第二」，兩隊球員比賽一結束即互相擊掌鼓勵，最後拍大合照，為球賽劃上完美句號。

友誼第一、比賽第二，兩隊球員比賽結束後握手擊掌互相鼓勵，最後拍大合照。（蘇煒然攝）

體驗村超愉快足球 啦啦隊中場表演

村超另一特色是比賽中場休息期間，會有球隊啦啦隊作中場表演，展示不同村落獨特文化。交流團成員亦於比賽中場休息期間，獻唱廣東歌《海闊天空》及《喜歡你》，為交流賽炒熱氣氛。

村超另一特色為中場休息的啦啦隊表演環節，展示各村不同文化，交流團成員獻唱廣東歌《海闊天空》及《喜歡你》，炒熱現場氣氛。（蘇煒然攝）

榕江村超內地爆紅 快樂足球吸引全國視線

貴州榕江鄉村足球超級聯賽（「村超」）近年爆紅，參賽隊伍均是當地民眾，球員來自各民族各行各業，從青少年至中年大叔，雖然他們並無受過專業訓練，但憑着快樂足球的文化、獨特的少數民族表演和獎品，成為貴州最具特色的文化標籤，吸引大批遊客慕名而至觀看比賽。單是2023年村超整個系列賽事，全網瀏覽量已超過480億次，成為最具話題的旅遊熱點之一。