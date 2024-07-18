《香港01》率50師生搭高鐵深入貴州　學生：祖國風景大開眼界

7月18日，由《香港01》主辦的「貴州遊學交流團」從香港西九龍高鐵站出發，展開為期6日5夜的「村超」交流及大數據研學之旅。

高速鐵路作為本次交流團的「遊學伙伴」，在西九高鐵站為來自香港3間中學的50位師生送上紀念禮物，希望他們搭乘高鐵行程順利；同時體驗中國基建，一路感受國家鐵路網帶來互聯互通的便利。



本次交流團邀得世界龍岡學校劉皇發中學、保良局朱敬文中學及迦密愛禮信中學（依筆劃序）三校逾50名師生參加。上午9時，50名師生在西九高鐵站集合，啟動出發儀式，高速鐵路在現場為師生們送上紀念禮物。

高速鐵路為50為師生送上紀念禮物。（香港01 蘇煒然 攝）

高速鐵路為50為師生送上紀念禮物。（香港01 蘇煒然 攝）

獲高速鐵路支持，50位師生將搭乘中國高鐵「復興號」G408次列車，於7月18日中午12：05分從香港西九龍高鐵站出發前往貴州貴陽，途徑深圳、虎門、廣州、桂林等站點一路向西深入中國西南腹地。

廣深港高鐵是國家「八縱八橫」高速鐵路網之一，現時坐高鐵由香港可以直達73個內地站點，兩地通過高速鐵路實現真正的互通互聯。而本次前往貴州的列車線路，是中國高鐵最美風景線之一。香港師生搭乘高鐵穿梭於兩廣丘陵與雲貴高原間，5小時間欣賞沿路山水風景時，亦能感受著國家高速鐵路的飛速發展。

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來自保良局朱敬文中學中三的吳紫欣同學和蔣韻嵐同學沿路拍了不少丘陵風景，「沒想到能看到這麼多風景！」首次坐高鐵的吳紫欣同學說，高鐵速度快、過關程序嚴格，都讓她大開眼界。而蔣韻嵐同學則說，雖然這次要坐5小時，已經預計會「有小小悶」，但發現可以看風景、看書，尤其拍到沿路有許多民族傳統建築、風車等，都能了解到祖國的人文。她們亦期待，返程時，可以看到不同的景觀。

保良局朱敬文中學中三的吳紫欣同學和蔣韻嵐同學沿路拍了不少田野丘陵風景。

還有同學曾搭高鐵返鄉下或者去旅行，高鐵已逐漸變成港人出行的重要交通工具。雖然對於首次坐高鐵的迦密愛禮信中學鄒綽廉同學來說，註冊12306App過程繁複，但高鐵餐讓他驚喜，「好吃過飛機餐好多！」

「貴州遊學交流團」由《香港01》及香港01眾樂基金主辦，獲香港中聯辦、貴州省統戰部協助，向上游教育慈善基金支持、高速鐵路作「遊學伙伴」，WeChat Pay作「支付伙伴」以及Columbia作為「服裝伙伴」，並邀得貴州省政協委員、遵理集團創辦人梁賀琪（June Leung）擔任隨團顧問。