《香港01》貴州交流團　三校逾50師生乘高鐵赴黔　出戰村超賽事

由民眾參與的貴州榕江鄉村足球超級聯賽「村超」去年爆紅，為讓香港青年體驗這「快樂足球」的民間體育盛事，《香港01》舉辦「貴州遊學交流團」，邀請本地中學參加前往貴州交流，重點行程包括與村超青年隊友賽，是本港首支出戰村超的球隊，以及觀賞村超總決賽並與村超球員交流。



另外亦會到訪全世界最大的苗族聚居村寨「西江千戶苗寨」、走入文化遺產「大利侗寨」，以及漫步貴州四大古鎮之一「青岩古鎮」，亦會走訪貴州大數據科創城、貴州師範大學，認識貴州傳統與現代的不同面貌和發展。



交流團於今日（18日）出發，展開6日5夜的村超交流及大數據學研之旅。



《香港01》貴州遊學交流團於7月18日在西九高鐵站出發，世界龍岡學校劉皇發中學、保良局朱敬文中學及迦密愛禮信中學三校逾50師生，一同乘搭高鐵前往貴州，展開6日5夜的交流之旅，參加村超賽事以及直擊村超總決賽，認識當地發展。（蘇煒然攝）

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《香港01》貴州交流團展開6日5夜行程

「貴州遊學交流團」由《香港01》及香港01眾樂基金主辦，獲香港中聯辦、貴州省統戰部協助，向上游教育慈善基金支持、高速鐵路作「遊學伙伴」，WeChat Pay作「支付伙伴」以及Columbia作為「服裝伙伴」，並邀得貴州省政協委員、遵理集團創辦人梁賀琪（June Leung）擔任隨團顧問，以及觀塘區青年發展及公民教育委員會委員許振北擔任交流團青年領隊。

《香港01》貴州遊學交流團於7月18日在西九高鐵站出發，世界龍岡學校劉皇發中學、保良局朱敬文中學及迦密愛禮信中學三校逾50師生，一同乘搭高鐵前往貴州，展開6日5夜的交流之旅，參加村超賽事以及直擊村超總決賽，認識當地發展。（蘇煒然攝）

是次交流團邀得世界龍岡學校劉皇發中學、保良局朱敬文中學及迦密愛禮信中學（依筆劃序）三校逾50名師生參加。交流團於今日（18日）上午在香港西九龍站出發，乘搭高鐵前往貴陽，展開6日5夜的遊學交流之旅。

《香港01》貴州遊學交流團於7月18日在西九高鐵站出發，乘搭高鐵前往貴州，展開6日5夜的交流之旅，參加村超賽事以及直擊村超總決賽，認識當地發展。圖為保良局朱敬文中學。（蘇煒然攝）

《香港01》貴州遊學交流團於7月18日在西九高鐵站出發，一同乘搭高鐵前往貴州，展開6日5夜的交流之旅，參加村超賽事以及直擊村超總決賽，認識當地發展。圖為迦密愛禮信中學師生。（蘇煒然攝）

《香港01》貴州遊學交流團於7月18日在西九高鐵站出發，乘搭高鐵前往貴州，展開6日5夜的交流之旅，參加村超賽事以及直擊村超總決賽，認識當地發展。圖為世界龍岡學校劉皇發中學。（蘇煒然攝）

隨團顧問貴州省政協委員梁賀琪表示，貴州過去10年發展迅速，期望學生透過交流團加深對國家認識。

《香港01》貴州遊學交流團於7月18日在西九高鐵站出發，乘搭高鐵前往貴州，展開6日5夜的交流之旅，參加村超賽事以及直擊村超總決賽，認識當地發展。隨團顧問貴州省政協委員梁賀琪表示（圖右二），貴州過去10年發展迅速，期望學生透過交流團加深對國家認識。（蘇煒然攝）

交流團獲全國婦聯特邀代表、青年發展委員會委員陳穎文、中旅社營銷運營中心副總經理李森親臨送行。

《香港01》貴州遊學交流團於7月18日在西九高鐵站出發，展開6日5夜的交流之旅，參加村超賽事以及直擊村超總決賽，認識當地發展。全國婦聯特邀代表、青年發展委員會委員陳穎文（右）及中旅社營銷運營中心副總經理李森（左）。（蘇煒然攝）

現場直擊村超決賽 成本港首支村超出賽球隊

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交流團下午抵達貴陽市後隨即前往歡迎晚宴，結束後入住酒店休息。翌日正式展開行程，前往西江千戶苗寨進行考察調研。第三日將會前往大利侗寨考察，認識不同民族現況，下午則前往榕江縣「村超」足球場進行是次行程重點活動 — 與貴州村超球員交流，學生更會組成足球隊，進行一場友誼賽，是本港首支參加村超正規賽事的球隊。其間亦會與榕江縣第三高级中學展開兩地交流，傍晚則上演重頭戲碼，觀賞村超決賽。

探訪古鎮非遺文化 了解最新面貌

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其他重點行程還包括到訪長征數字科技藝術館「紅飄帶」，以及貴州省非物質文化遺產博覽館和青岩古鎮，讓學生更了解當地歷史文化，以及如何將傳統與現代結合，並會到訪青雲市集貼地體驗貴州原味生活。

除了體驗傳統，交流團亦會前往貴州師範大學出席貴州概況專題講座，及參觀貴陽大數據創科城，讓學生認識貴州的最新面貌，了解國家數字經濟發展戰略帶來的機遇與挑戰。